V šotor namesto na letalo: na letališču so odprli glamping #video

Potem ko je koronavirus pomešal štrene tistim, ki so nameravali božične oziroma novoletne praznike preživeti v tujini, so prebivalci Singapurja dobili novo, nedvomno neobičajno možnost, kje praznovati: v luksuznih šotorih, postavljenih na letališču.

Del tamkajšnjega letališča Changi, ki je bilo letos že osmič zaporedoma razglašeno za najboljše letališče na svetu, so spremenili v glamping.

Za luksuzni šotor z zakonsko posteljo je treba odšteti do 360 singapurskih dolarjev oziroma 220 evrov na noč. V to ceno sta vključena še hladilnik in kozmetika za osebno nego, medtem ko razkošja lastne kopalnice in stranišča šotori nimajo – gostje lahko uporabljajo letališke toalete in kopalnice ali pa tiste v hotelu v sklopu letališča.

Foto: Reuters

In čeprav se prenočevanje na letališču marsikomu ne zdi ravno glamurozno, je glamping na letališču Changi razprodan vse do 28. decembra, nekateri gosti pa so že predlagali, da bi to ponudbo lahko obdržali tudi, ko bo pandemija mimo in bo spet mogoče potovati. "Z veseljem bi prenočila tukaj, preden se naslednji dan vkrcam na letalo," je za Reuters dejala ena od gostij letališkega glampinga.

