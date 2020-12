Strogi ukrepi niso pomagali: križarjenje nikamor se je sprevrglo v polomijo

Križarka družbe Royal Caribbean, ki je v Singapurju gostila tridnevno križarjenje nikamor, se je morala vrniti v pristanišče, ker so pri enem od potnikov potrdili okužbo z novim koronavirusom. S križarjenjem v obalnih vodah pred mestom, ki stane okoli 300 evrov, so poskusili v Singapurju spodbuditi domači turizem. Omenjeno potovanje je potekalo pod strogimi varnostnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, a so na križarki kljub temu odkrili primer okužbe.

V družbi Royal Caribbean so potrdili, da je bil potnik na križarki The Quantum of the Seas pozitiven na novi koronavirus, potem ko ga je pregledala zdravniška ekipa na ladji. Zaradi potrjene okužbe se je morala luksuzna križarka, ki je bila na štiridnevnem križarjenju nikamor – to pomeni, da je plula v obalnih vodah pred Singapurjem –, vrniti v singapursko pristanišče.

Potniki z ladje se ne bodo smeli izkrcati na kopno, dokler ne bodo pristojni raziskali, s kom vse je bil v stiku okuženi. "Delali smo skupaj z vlado, da smo razvili natančen sistem, v okviru katerega so testirani vsi potniki in člani posadke. Tako smo lahko hitro odkrili vir okužbe in ukrepali," so sporočili predstavniki družbe Royal Caribbean.

Potniki z ladje se ne bodo smeli izkrcati na kopno, dokler pristojni ne bodo preverili, kdo vse je bil v stiku z okuženim človekom. Foto: Reuters

Kljub strogim ukrepom niso mogli preprečiti okužbe

Po zadnjih informacijah pri ljudeh, ki so bili v tesnem stiku z okuženim potnikom, do zdaj niso potrdili okužb z novim koronavirusom, vendar bodo morali omenjeni posamezniki preventivno v samoizolacijo. Križarka je bila na omenjenem križarjenju zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni covid-19, polovično zasedena.

Vsi potniki so morali pred vkrcanjem pokazati negativen test na novi koronavirus, nošenje zaščitnih mask ni bilo obvezno samo, ko so se zadrževali v svojih luksuznih kabinah. Vozovnice za križarjenje so lahko kupili samo državljani Singapurja, člani posadke pa so bili pred začetkom križarjenja 14 dni v karanteni, poroča CNN.