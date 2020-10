Prihodnost letalskih družb? Na prizemljenih letalih bodo stregli hrano.

Letalska industrija je zaradi novega koronavirusa močno prizadeta. To kaže tudi poteza singapurske letalske družbe Singapore Airlines, ki se je odločila, da bo na airbusih A380, ki so prizemljeni na glavnem mestnem letališču, gostom stregla hrano. Čeprav cena za večerjo v letalu lahko nanese skoraj 500 ameriških dolarjev, sta bila prva tovrstna dogodka razprodana v slabih 30 minutah.

Po poročanju BBC je singapurska letalska družba gostom že ponudila dva nova datuma, ko se lahko prijavijo bodisi na kosilo bodisi na večerjo. Pri letalskem prevozniku gostom za triurne kulinarične užitke ponujajo dva airbusa A380. Vsako od letal bo samo polovično zasedeno, da lahko gostje ohranjajo potrebno varnostno razdaljo.

Ponujajo tudi dostavo hrane na dom

Gostje si ob prijavi na letalu najprej izberejo sedeže, pri čemer se cena za ekonomski razred začne pri približno 40 ameriških dolarjev. Medtem ko uživajo v hrani, si ogledajo film, letalo ne zapusti letališča in ostane prizemljeno. Pri omenjeni letalski družbi ponujajo tudi dostavo svojih obrokov na dom, vključno s svojim namiznim priborom in kompletom za udobje. Pred tem so pri letalskem prevozniku razmišljali, da bi ponudili tako imenovane "lete nikamor", a so kmalu to idejo opustili.

Singapore Airlines je eden od številnih letalskih prevoznikov, ki v pandemiji novega koronavirusa iščejo nov način, da vsaj približno zmanjšajo upad prihodkov. Singapursko letalsko družbo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela. Prejšnji mesec so sporočili, da bodo odpustili 4.300 ljudi, kar predstavlja približno 20 odstotkov zaposlenih.