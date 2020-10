Kako je bil videti "let nikamor" za več kot 2000 evrov #video

Pretekli konec tedna je avstralski letalski prevoznik Qantas izvedel tako imenovani let nikamor, panoramski sedemurni let nad nekaterimi najbolj slavnimi znamenitostmi Avstralije.

150 potnikov in posadka so z boeingom 787 Dreamliner med drugim preleteli znamenitosti, kot so sveta gora Uluru, Veliki koralni greben in operna hiša v Sydneyju.

Poglejte:

Pri Qantasu so let organizirali kot spodbudo letalskemu sektorju, ki ga je pandemija koronavirusa močno prizadela, hkrati pa tudi ljudem ponudili doživetje potovanja, čeprav so vzleteli in pristali na istem letališču v Sydneyju.

Vozovnice razprodali v desetih minutah

Zainteresiranih potnikov je bilo ogromno, vozovnice, katerih cene so se gibale med 500 in 2500 evri (odvisno od razreda in sedeža), so namreč razprodali v pičlih desetih minutah.

"Bilo je spektakularno," je za Reuters povedal eden od potnikov, "nikoli si nisem mislil, da bom kraje, ki smo jih danes preleteli, videl na tak način. Bili smo jim tako blizu, bilo je fantastično."

Oglejte si še: