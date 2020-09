Z letalom iz Ljubljane do Frankfurta in nazaj

Z letalom smo po več mesecih iz Slovenije leteli v Nemčijo in nazaj. Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo bolezni covid-19, se je uporaba letal močno spremenila, za mnoge − predvsem potnike iz tveganih držav − je veliko nepredvidljivosti in nevšečnosti. Število letalskih potnikov je letos močno upadlo, potniški terminali so nenavadno prazni, trpijo pa tako prevozniki kot tudi letališča. Samo na Brniku so letos sprejeli 80 odstotkov manj potnikov kot lani. Se bodo razmere kmalu stabilizirale, izboljšale? Pravih pozitivnih indicev za zdaj še ni.

Uporaba obrazne zaščitne maske je obvezna med celotnim letom. Foto: Gregor Pavšič “Opozarjam vas, da je nošenje zaščitne maske obvezno ves čas našega leta. Seveda, če boste jedli ali pili, jo lahko snamete z obraza,” je bilo z zvočnikov Lufthansinega regionalnega letala slišati nemško in angleško sporočilo stevardese vsem tistim potnikom, ki smo skoraj do zadnjega sedeža napolnili eno izmed redkih letal, ki je še vzletelo z letališča na Brniku.

Dobro uro pred tem je bila podoba osrednjega slovenskega mednarodnega letališča precej drugačna, kot smo je bili vajeni še spomladi. Na Brniku resda gradijo novi potniški terminal, a trenutno je bil še obstoječi − resda sredi dneva − nenavadno prazen. Nobene gneče pred varnostnim pregledom, tudi sicer je zaslon s prikazom urnika letal v prihodu in odhodu skoraj prazen. In res, z Brnika trenutno dnevno odleti le peščica letal, danes na primer le sedem.

Obrazne maske obvezne, avtobusi za prevoz potnikov vsaj v Ljubljani precej bolj prazni

Uporaba zaščitne maske je znotraj letališkega terminala obvezna, na varnostnem pregledu je ni bilo treba odstraniti z obraza. Popolnoma drugačne zahteve pa so bile zvečer v Frankfurtu, ko je uslužbenec želel pogledati pod masko in jo je bilo treba zato z obraza delno umakniti.

Tistih nekaj sto metrov od terminala do letala na Brniku zdaj vozijo precej bolj prazni avtobusi oziroma potnike prepeljejo v več skupinah. Vstopanje (“boarding”) pri izhodu s terminala prav tako poteka v več skupinah, da je gneče pri vratih čim manj.

Sredi dneva povsem prazen dostop do varnostnega pregleda na brniškem letališču. Danes bo od tam odletelo le sedem potniških letal. Foto: Gregor Pavšič

Listanje časopisov je na letališču v Frankfurtu še dovoljeno. Foto: Gregor Pavšič

Ob prihodu na letalo vsak potnik dobi v roke zapakirano razkužilno krpo; gneča na manjših letalih je neizogibna in zato je tudi nošenje zaščitne maske med celotnim letom obvezno. Že na kratkem, le dobro uro dolgem poletu do Frankfurta, ni bilo prijetno, na daljših letih pa bodo potniki še bolj “trpeli”.

Izstopanje z letala zdaj poteka bolj umirjeno in načrtno. Nič več ni prerivanja in nervoznih potnikov, ki na prehodu stojijo takoj po tistem, ko pilot ugasne motorje letala in preden se odprejo vrata. Najprej vstanejo in odidejo potniki iz prvih vrst, nato pa postopno ostali potniki, ki izstopajo zadaj.

Ker so potniški terminali prazni, so morali na letališču v Frankfurtu nekaj trgov vsaj začasno zapreti. Foto: Gregor Pavšič

Vsaj v Frankfurtu je bil izhod z letališča nemoteč, drugače je bilo zvečer ob povratku v Ljubljano. Ker je bil to Lufthansin let, je bil postopek povsem enak kot ob odhodu. Vsi potniki pa smo morali zvečer skozi kontrolo dokumentov.

Kdor je prispel le iz Nemčije, je odšel hitro naprej, številni potniki so morali pojasnjevati in tudi dokazovati svoja potovanja v zadnjem tednu ali dveh. Nekaj tujcev z letala je takoj dobilo tudi odločbo o desetdnevni karanteni. Po pregledu dokumentov pa so vsakega potnika preverili tudi na carini.

Potniški terminal na letališču v Frankfurtu, kjer je navadno zvečer mrgolelo potnikov. Zdaj gneče ni, tudi od tu je poletov zelo malo. Foto: Gregor Pavšič

Prihod v Ljubljano, kontrola dokumentov in destinacij, s katerih so potniki prišli. Nekaterim so izdali odločbo o obvezni karanteni. Foto: Gregor Pavšič

Testiranje na covid-19 kar na letališču, cena od 59 do 173 evrov

Potovanja med Slovenijo in Nemčijo trenutno nimajo omejitev. Frankfurtsko letališče ima tako enega izmed nemških centrov za testiranje na novi koronavirus. Čeprav neposredne kontrole vsaj v našem primeru ni bilo, je test obvezen za vse potnike, ki prihajajo iz tveganih držav.

Testni center z odvzemi brisa iz grla je na letališču in je za omenjene potnike v 72 urah po vrnitvi še brezplačen. Če bi se v njem želeli testirati kot potniki iz Slovenije, bi morali za test plačati vsaj 59 evrov. Mogoča so še doplačila za medicinsko certificirano potrdilo in podobno. Cena lahko naraste na 93 evrov, v primeru hitrejše obdelave rezultatov (v šestih in ne 12 urah) pa vse do 173 evrov.

Večina letos poleti testiranih potnikov je prišla iz Španije, ZDA, Turčije in Hrvaške. Foto: Lufthansa



Večina testiranih potnikov je prišla iz Španije, ZDA, Turčije in Hrvaške. Okrog 50 tisoč potnikov, namenjenih na primer na Kitajsko ali v Dubaj, so testirali pred odhodom, saj je negativen test na covid-19 obvezen za vstop. V tem centru lahko dnevno opravijo okrog deset tisoč testov. Julija in avgusta so jih v povprečju dnevno opravili 4.500. Poleti se je tako v Frankfurtu testiralo 150 tisoč potnikov, v povprečju je bil pozitiven odstotek testiranih potnikov. Avgusta je več kot 97 odstotkov testiranih potnikov prejelo rezultate v manj kot 24 urah, ob predhodni najavi na test je bilo mogoče rezultate dobiti že v 20 minutah.Večina testiranih potnikov je prišla iz Španije, ZDA, Turčije in Hrvaške. Okrog 50 tisoč potnikov, namenjenih na primer na Kitajsko ali v Dubaj, so testirali pred odhodom, saj je negativen test na covid-19 obvezen za vstop.

Tako potekajo testiranja na covid-19 na letališču v Frankfurtu. Opravlja jih družba Centogene. Letos poleti so tu opravili več kot 150 tisoč testov. Foto: Lufthansa

Manjši letalski prevozniki propadajo, večji se konsolidirajo

Vse te omejitve pa so letos pretresle celotno letalsko industrijo. Letalski promet se je po izbruhu epidemije s koronavirusom močno spremenil, spremembe uporabe letal kot še nedolgo nazaj hitro rastočega načina poslovnih in zasebnih potovanj pa bodo morda enako drzne, kot so se zgodile po terorističnih napadih 11. septembra.

Letalski promet je ena od dejavnosti, ki zaradi epidemije čutijo največje posledice. Zaradi tega doživlja letalska panoga korenito preobrazbo. Priča smo propadanju manjših letalskih prevoznikov in konsolidacij velikih družb, vsi pa krčijo flote in močno optimizirajo urnike letenja. Omejitve potovanj iz posameznih držav se tedensko spreminjajo, čemur se prevozniki prilagajajo po najboljših močeh. Zaradi vsesplošne racionalizacije so pri ponovnem vzpostavljanju povezav zelo previdni in selektivni, letenja na "neprofitnih" linijah si enostavno ne morejo (več) privoščiti.

Na Brniku 80-odstotni padec števila potnikov

“Bistvenega izboljšanja razmer zaradi pandemije covid-19 v kratkem ni na vidiku – ne pri nas ne drugje po Evropi. Danes je že jasno, da bo letalski promet občutneje stekel šele, ko se bo epidemiološka slika umirila povsod in ko ne bo več dnevnih sprememb glede pogojev pri vstopanju v posamezne države (na primer karantene). Kdaj bo to, se ne da napovedati. Vsi upamo, da se bodo spomladi začele zadeve normalizirati in da bodo temu sledile nove (dodatne) letalske povezave,” sporočajo z brniškega letališča, kjer so letos do konca avgusta, v primerjavi z enakim obdobjem lani, utrpeli 80-odstotni padec števila potnikov. Prek letališča je tako potoval 14.301 potnik.

Pregled števila potnikov na letališču na Brniku (januar − avgust 2020) in primerjava z enakim obdobjem lani:

št. potnikov primerjava z 2019 januar 75.901 - 26,9 % februar 80.107 - 24,3 % marec 36.560 - 72,7 % april 326 - 99,8 % maj 217 - 99,9 % junij 5.368 - 97,2 % julij 21.378 - 89,7 % avgust 28.590 - 86,5 % SKUPAJ 248.447 - 80,6 %

vir: Fraport Ljubljana

EasyJet trenutno leti na nekaj manj kot na 40 odstotkih načrtovanih linij, Croatia Airlines v zimski sezoni zmanjšuje obseg letenja za 80 odstotkov. Foto: Reuters

Zaslon z izpisanimi povezovalnimi leti je celo v Frankfurtu neobičajno prazen. Foto: Gregor Pavšič

Na trenutnem seznamu NIJZ je od petnajstih držav, iz katerih letala prihajajo na brniško letališče, kar dvanajst takih, za katere je po prihodu v Slovenijo za potnike obvezna karantena. Okrevanje prometa je posledično zelo počasno. Trenutno imajo devet obstoječih prevoznikov, in namesto da bi se njihovo število postopno povečevalo, beležijo odpovedi letenja.

V poletni sezoni je redno potniško letenje v Slovenijo načrtovalo 17 rednih letalskih prevoznikov (z 22 destinacijami). Poleg tega bi bilo še nekaj čarterjev.

Lufthansa letos za neizkoriščene karte povrnila 2,7 milijarde evrov

Sicer pa so zelo zgovorne tudi letošnje številke Lufthanse, enega največjih evropskih letalskih prevoznikov. Do zdaj so morali povrniti denar za 6,3 milijona letalskih vozovnic, kar jih je stalo 2,7 milijarde evrov. Dodaten milijon potnikov na povračilo denarja še čaka.

Samo v enem tednu so pri Lufthansi vsako uro plačali 1.800 povračil za karte odpovedanih letov. Ves čas prihajajo novi zahtevki in teh je trenutno trikrat več kot pred začetkom epidemije. Za potrebe reševanja teh zahtevkov so v kontaktnih centrih za stranke zaposlili trikrat več ljudi kot do zdaj. Vsaj njihovi potniki lahko do nadaljnjega že kupljeno karto brez omejitev prestavijo na kasnejši datum.