Dunajska soseska, kjer so ulice poimenovali po ženskah

Šansonjerka Edith Piaf, filozofinja Hannah Arendt, pevka Janis Joplin, lastnica legendarne dunajske kavarne Josefine Hawelka, fotografinja Madame d' Ora in političarka ter borka odporniškega gibanja Agnes Primocic so le nekatere ženske, po katerih so poimenovali ulice enega od novih predelov hitro rastočega Dunaja, in prav to je posebnost te mestne soseske.

Leta 2008 je v 22. dunajskem okrožju Donaustadt na 240 hektarjih začel nastajati nov mestni predel s stanovanjskim, poslovnim, znanstvenim, raziskovalnim in izobraževalnim programom. Projekt sodi med največje mestne gradbene projekte v Evropi, v katerem bodo do leta 2028 zagotovili stanovanja in delovna mesta za več kot 20 tisoč ljudi.

Vse ulice, ki nosijo ime osebnosti, so poimenovane po ženskah

Posebnost nastajajočega dunajskega predela Seestadt Aspern pa ni le v velikosti projekta, temveč tudi v tem, da ta nastaja z motom ''Seestadt je ženskega spola'', s čimer želijo v avstrijskem glavnem mestu prispevati k odpravljanju spolnega neravnovesja pri poimenovanju dunajskih ulic, cest in trgov, ki večinoma nosijo imena po moških. V Seestadt Aspernu pa so vse ulice, ceste in trgi, ki nosijo ime osebnosti, poimenovani po ženskah.

Foto: www.aspern-seestadt.at

Delež dunajskih ulic z "ženskim" imenom raste

Ob prvi etapi gradnje novega dunajskega predela, v katerem so ulice že poimenovali po ženskah, je delež dunajskih ulic, poimenovanih po ženskah, s petih zrasel na sedem odstotkov.

Trenutno je na Dunaju 6.768 prometnih površin, med njimi jih je 4.433 poimenovanih po osebah - 4.002 nosita ime po moških, 492 pa po ženskah.

Na seznamu žensk, po katerih nosijo imena nove dunajske ulice, ceste in trgi, so se znašle posameznice ne le z različnih področij delovanja, temveč tudi onkraj avstrijskih meja. Med njimi so na primer Janis Joplin, Hannah Arendt, Edith Piaf in druge. Na spletu pa je dostopna elektronska brošura, v katerih je izbor pospremljen tudi z njihovimi kratkimi življenjepisi. Foto: www.aspern-seestadt.at

Ženske z različnih področij

Na seznamu žensk, po katerih nosijo imena nove dunajske ulice, ceste in trgi, so se znašle posameznice ne le z različnih področij delovanja, temveč tudi onkraj avstrijskih meja. Med njimi so na primer Janis Joplin, Hannah Arendt, Edith Piaf in druge. Na spletu pa je dostopna elektronska brošura, v katerih je izbor pospremljen tudi z njihovimi kratkimi življenjepisi.

Pobudo za poimenovanje ulic po ženskah v Seestadt Aspernu je dal predstavnik okrožja Donaustadt, prvi seznam izbranih imen pa so potrdili leta 2012, čemur skladno z napredovanjem gradbenega projekta sledijo še novi izbori.

Preberite še:

Dunajski monitor enakopravnosti



V mestu Dunaj obstajajo različni programi in projekti, ki se zavzemajo za doseganje enakopravnosti moških in žensk, a kljub temu je še veliko področij, kjer so ženske še vedno diskriminirane. S ciljem spremljanja stanja in ukrepanja v tem kontekstu je dunajska mestna uprava leta 2010 začela izvajati monitor enakopravnosti. Vanj so vključena vprašanja, povezana s položajem moških in žensk na Dunaju, politično participacijo, izobraževanjem, plačanim in neplačanim delom, zdravjem, prostim časom in športom, umetnostjo in mediji, dohodki, revščino in socialno varnostjo, stanovanjsko problematiko in javnim prostorom, okoljem, mobilnostjo in nasiljem.



Na tak način redno prejemajo aktualne podatke o življenjski in poslovni situaciji žensk na Dunaju. Monitor, ki izhaja vsake tri leta, tako identificira probleme podrejenosti žensk in predstavlja temelje za razvoj ukrepov v smeri doseganja enakosti med spoloma. Ob spremljanju trenutnega stanja pa ponuja tudi vpoglede v morebitni napredek.



Eden od konkretnih ukrepov dunajske mestne uprave je tudi ta, da v vseh dokumentih njenih organov dosledno uporabljajo spolno nevtralni jezik. Zasnovali pa so tudi priročnik za večjo enakopravnost med spoloma v dunajski administraciji. Vzgojo, senzibilizirano za vprašanja razmerij med spoloma, na Dunaju z različnimi projekti vpeljujejo tudi v vrtce.



V dunajski galeriji Belvedere pa je do 19. maja na ogled razstava Mesto žensk, ženske umetnice v času dunajske moderne 1900–1938.

Preberite še: