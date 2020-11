Če ste se pred nekaj tedni spraševali, zakaj so nekatere ulice v Ljubljani zaprte, ste zdaj dobili odgovor, da je bilo tako zato, ker je Amazon pri nas snemal svoj božični oglas. Snemali so ga na lokacijah v Trnovem, na Miklošičevi ulici in pri Stari elektrarni, pri projektu pa je sodelovala tudi slovenska produkcijska hiša Division, poroča Marketing magazin.

Ganljiv oglas z mlado balerino Taïs Vinolo v glavni vlogi se imenuje The Show Must Go On. Z njim želijo sporočiti, da se bo "šov" kljub pandemiji nadaljeval, prek zgodbe balerine pa so ljudem dali upanje na boljšo prihodnost.

Spletni trgovec se je v oglasu dotaknil hudih časov, ki jih preživljajo zaposleni v kulturi. Taïs izberejo za glavno plesalko v predstavi, za katero pridno vadi, a je na koncu odpovedana zaradi novega koronavirusa. Njena družina zato s pomočjo izdelkov, ki se jih da naročiti prek Amazona, pripravi predstavo kar pred domačim blokom, občinstvo pa so sosedje na balkonih.

"Naš oglas je navdihnil nepremagljiv človeški duh, ki se mu poklanjamo, hkrati pa moči lokalnih skupnosti, čemur smo bili to leto velikokrat priča," je ob tem povedal kreativni direktor pri Amazonu Simon Morris.

