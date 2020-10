V Božičkovi vasi tarnajo: "Božič je v nevarnosti" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rovaniemiju, mestu na severu Finske, bi v normalnih okoliščinah te dni imeli polne roke s sprejemanjem rezervacij turistov z vsega sveta. So namreč samooklicano domače mesto Božička, zaradi česar so tamkajšnjo Božičkovo vas in poštni urad, ki sprejema pošto za radodarnega moža, vsako leto oblegale trume obiskovalcev.

Letos pa v tem laponskem mestu, ki se gospodarsko močno zanaša na turizem, povezan z Božičkom, vlada zatišje. Finska je namreč ob pandemiji koronavirusa sprejela zelo stroge omejitve glede prihodov turistov iz drugih držav, zaradi česar tujih obiskovalcev praktično ni.

"Za tukajšnja podjetja je božič nedvomno v nevarnosti," je za Reuters dejala Sanna Karkkainen, vodja turistične organizacije v Rovaniemiju, "božič bo sicer zagotovo prišel, a vprašanje je, če bo vesel."

Božička od redkih obiskovalcev, ki vendarle pridejo, ločuje pregrada iz pleksistekla.

Finska se je s strogimi zaščitnimi ukrepi spomladi dobro ubranila prvega vala okužb, zdaj pa podobno kot v večini Evrope število okuženih spet strmo raste, zaradi česar razmišljajo o novih, strožjih omejitvah.

Turistični delavci v Rovaniemiju ocenjujejo, da bodo zato letos zaslužili od 50 pa vse do 80 odstotkov manj kot v prejšnjih letih, zaradi pomanjkanja obiskovalcev so se že začela odpuščanja. Nove zaostritve in omejevanja potovanj bodo razmere še zaostrile, je za Reuters opozoril lokalni hotelir Harri Mallinen: "Trenutno kaže, da bo božič letos odpovedan."

