Kruta realnost korona-praznikov: letos ne bo božičnih sejmov

Svet se je letos podredil novemu koronavirusu. Z najrazličnejšimi ukrepi, ki posegajo v življenja in svoboščine ljudi, skušajo države zajeziti pandemijo. A ta zaenkrat ne kaže znakov umirjanja, ampak je še v porastu. Zato se države in mesta že pripravljajo na drugačen praznični čas v decembru. Letošnjega decembra tako ne bodo zaznamovale množice ljudi, ki bi si ogledovali prižiganja lučk, se drenjali pred hišicami s kuhanim vinom ali v zadnjem trenutku nakupovali božična darila.

Iz več mest, ki so znana po svojih božičnih sejmih, že več tednov prihajajo novice o odpovedi. Tako so odpovedali enega najstarejših božičnih sejmov v Nürnbergu, čeprav so sprva načrtovali za čas pandemije primernejšo obliko sejma, ki bi bil razporejen po celem mestu. V Nemčiji so med drugim odpovedali še sejma v Erfurtu in Frankfurtu, piše STA.

Odpovedali so tudi najbolj znan božični sejem v Franciji. Božični sejem v Strasbourgu, ki je bil predlani prizorišče terorističnega napada, so podobno kot druge po Evropi odpovedali zaradi vse slabše epidemiološke slike. Mestne oblasti pa vseeno napovedujejo praznični spremljevalni program, tako se že pripravljajo na organizacijo parad in koncertov.

Iz Prage so sporočili, da bodo letos praznično vzdušje ustvarjali le z 19 metrov visokim božičnim drevesom v središču starega mesta. Sejem, ki ga letno obišče tudi 700.000 ljudi, pa so odpovedali.

Dunaj se ne da

Medtem ko so v Avstriji že odpovedali znameniti sejem v Salzburgu, pa na Dunaju tečejo še zadnje priprave za odprtje božičnega sejma 13. novembra. Še ta teden so organizatorji izrazili prepričanje, da sejem bo, četudi v prilagojeni pandemični obliki. Po mestu bo za okoli petino manj sejmov, izdelali so tudi posebne higienske načrte, ki med drugim predvidevajo omejeno število obiskovalcev na prizorišču.

Dunajčani so tako eni od redkih, ki se zaenkrat lahko veselijo prazničnega sejma in že tradicionalnega velikega drsališča pred mestno hišo. So pa oblasti preventivno odpovedale silvestrovanje na prostem, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj.

Praznovanje bo letos okrnjeno tudi na drugi strani poloble. Na Filipinih so namreč preventivno prepovedali vse božične zabave. Božični čas je bil namreč običajno eden najbolj živahnih na Filipinih, kjer je 80 odstotkov prebivalstva katoličanov. Foto: Reuters

Drugače tudi v Vatikanu

Tudi papež Frančišek bo letos enega največjih krščanskih praznikov obeležil drugače. Odpovedal je že osebna srečanja z verniki na tradicionalnih adventnih in božičnih mašah. Podobno se je moral srečanjem odpovedati že za veliko noč, ko je bilo pri maši v baziliki svetega Petra prisotnih le malo ljudi.

V Vatikanu so še zagotovili, da bodo lahko verniki spremljali dogodke preko spleta. Običajno sicer Rim v tem času obišče po več deset tisoč vernikov, ki se želijo udeležiti bogoslužij. Kljub omejitvam zaradi pandemije pa bo papež tudi letos podelil svoj blagoslov mestu in svetu.

Tako kot vsako leto pa bodo kljub pandemiji v Vatikanu postavili jaslice in božično drevo, ki ga bo letos podarila Slovenija. Na Trgu svetega Petra bo od 11. decembra tako na ogled 28 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov. Foto: Cover Images