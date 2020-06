Vplivnica pod težo kritik napisala opravičilo: Bila sem arogantna in neumna

Vplivnica Myka Stauffer, ki je svojega posvojenca s posebnimi potrebami oddala v nov dom, je prvič po oznanitvi novice, ki je sprožila plaz ogorčenja, kritik in po preteklih poročanjih celo posredovanje policije, spregovorila. V zapisu, ki ga je objavila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala, da se opravičuje za svojo naivnost in arogantnost.

"Najprej se želim opravičiti za nemir in prevzemam polno odgovornost za vse bolečine, ki sem jih (z oddajo otroka) povzročila," je začela svoj zapis 33-letna Myka Stauffer, ki je svojega štiriletnega posvojenca Huxleyja oddala novi družini.

Ni bila pripravljena na realnost

V nadaljevanju je nato dodala, da se opravičuje tudi vsem mamam, ki jim je bila za vzgled. Kot je pojasnila, ni bila pripravljena na incidente, ki so se zgodili v zasebnosti, stran od luči kamer in družbenih medijev. "Po najboljših močeh sem poskušala krmariti v najtežjem položaju, ki sem ga doživela. Opravičujem se za naivnost v času, ko sem sprožila postopek posvojitve. Da nisem bila bolj selektivna in pripravljena," je dejala.

Myka in James sta bila mama in oče petim otrokom, štirim biološkim in enemu posvojenemu (skrajno desno). Foto: Instagram

Kot je še pojasnila, je pred posvojitvijo štiriletnika prejela le za slab dan spletnih tečajev, ki bi jo pripravili na otroka. "Potrebovala bi več priprav. Ne morem trditi, da si želim, da se ta položaj ne bi zgodil, ker sem vesela, da je Huxley tu in prejema vso pomoč, ki jo potrebuje. Čeprav vem, da je zdaj z novo družino bolj srečen in da mu gre bolje, se vseeno zavedam, da je doživel travmo," je pojasnila in dodala, da si je močno želela pomagati in bi takrat posvojila kateregakoli otroka, ki potrebuje pomoč.

"Zaradi takšnega mišljenja sem bila naivna, neumna in arogantna. Močno si želim, da bi bila na to izkušnjo bolj pripravljena, da bi lahko naredila več," je v nadaljevanju zapisala in se nato še opravičila vsem staršem posvojenih otrok s posebnimi potrebami. "Opravičujem se vsej skupnosti – vsem, ki so posvojili otroka s posebnimi potrebami ali pa so starši takšnih otrok," je povedala.

Upa, da bo lahko kmalu delila svojo stran zgodbe

Za konec se je dotaknila tudi vseh govoric in tudi tistih, ki ji očitajo, da je otroka posvojila zgolj za dvig lastne prepoznavnosti in zaslužka. "Čeprav smo z objavo vsebin, na katerih je bil Huxley, prejeli plačilo, smo veliko več denarja vložili v njegovo nego. Huxleyjeva nega je bila zelo draga in poskrbeli smo, da je prejel le najboljše," je bila jasna in ob tem še dodala, da njene družine ne preiskuje policija.

"Upam, da bom lahko kmalu delila svojo stran zgodbe. Ob tem želim še omeniti, da tudi mame potrebujemo varno mesto, kjer lahko zaprosimo za pomoč v času stiske," je dejala in za konec še poudarila, da ima njena družina štiriletnika neizmerno rada in da je bila to edina prava odločitev zanj in njegovo prihodnost.

Pogrnila na celi črti

Spomnimo, da sta zakonca Myka in James Stauffer konec maja na svojem družinskem kanalu na YouTubu oznanila, da sta svojega posvojenca iz Kitajske predala drugi družini. Štiriletnika sta se odločila oddati, ker sta ugotovila, da ima "veliko več posebnih potreb", kot sta jih pričakovala in "ki se jih nista zavedala", saj jima veliko stvari med postopkom posvojitve niso pojasnili. Objokana Myka je v videoposnetku, ki sta ga od takrat že umaknila, dodala: "Ali čutim, da sem kot mama pogrnila na celi črti? 500-odstotno."

Myka in James sta v bolečem videu, ki sta ga kasneje zbrisala, razkrila, zakaj sta posvojenemu sinu poiskala nov dom. Foto: zajem zaslona

Izkazalo se je namreč, da ima Huxley avtizem in poškodbo možganov, zaradi česar sta se Myka in njen mož James, ki že imata štiri biološke otroke, odločila, da zanj poiščeta ustreznejšo družino, ki je bolje pripravljena na takšnega otroka. "Potrebuje več," sta pojasnila. Posvojitvena agencija mu je našla novo družino, v kateri so bolje seznanjeni z njegovo boleznijo, nova mama pa je celo zdravstvena delavka.