Dojenček, ki so ga našli v smeteh, ima novo družino in ime. "Hotel sem ga poimenovati Srećko."

"Otrok se je rodil 13. maja in je v zdravstveni ustanovi preživel nekaj manj kot mesec dni. Je povsem zdrav, zato smo ga dali rejniški družini. Vse zdravstveno osebje se je težko poslovilo od otroka. Bilo je kar čustveno," je povedal Krešimir Hojsak, vodja centra za socialno delo v Zaprešiću.

Strokovne službe so ocenile, da je rejniška družina boljša rešitev kot namestitev v dom, pred namestitvijo pa so mu uredili vse potrebne dokumente. Malčka so v bolnišnici poimenovali Ivan po dežurnem zdravniku Ivanu Zovki, ki mu je rešil življenje, a po odhodu je deček dobil novo ime in priimek. "Moja prva ideja je, da mu bi bilo ime Srećko, ker je bil res srečen splet okoliščin," je dejal Ivan Zovko, dežurni zdravnik v KB Sveti Duh.

Družina ga bo lahko posvojila po treh mesecih od rojstva

"Družino, ki ga bo posvojila, bomo spremljali ter ji nudili vso potrebno pomoč in podporo pri nadaljnji negi otroka. Otroka lahko posvojijo po treh mesecih od rojstva in takrat bomo začeli postopek posvojitve," je dejal Hojsak.

Spomnimo, novorojenčka sta zvečer med vračanjem s treninga našla mladeniča. Po najdbi dojenčka v smetnjaku so policisti sprožili obsežno preiskavo, ki še poteka. Zadevo so opredelili kot poskus umora. Dojenček je čudežno preživel.