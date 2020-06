Policisti preiskujejo primer vplivnice, ki je posvojenca oddala v nov dom #video

Potem ko je Myka Stauffer z možem Jamesom sporočila, da sta štiriletnega posvojenega sina Huxleyja oddala v nov dom, je sprva doživela zgražanje javnosti, nato pa še neodobravanje sponzorjev in znamk, s katerimi je sodelovala kot priljubljena vplivnica z več sto tisoč sledilci.

Zdaj so njen primer pod drobnogled vzele še oblasti, saj ne vedo, kje Huxley trenutno živi.

Del videa, v katerem sta sporočila, da sta se odločila Huxleyju poiskati nov dom:

Strokovnjaki so jima svetovali, naj ga oddata

Odvetnik zakoncev Stauffer je za spletni medij BuzzFeed News sicer razložil, da sta Myka in James sama izbrala novega skrbnika Huxleyja, "družino, ki je dobro opremljena z znanjem za Huxleyjeve potrebe", ter da sta se pred tem posvetovala "z več medicinskimi in vzgojno-izobraževalnimi strokovnjaki".

"Strokovnjaki so našima strankama svetovali, da bi bilo za Huxleyja najbolje, če bi mu poiskali drugo družino. To je grozna novica za vsakega starša," je pojasnila ekipa njunih odvetnikov.

Posvojenega sina sta se odločila oddati, ker sta ugotovila, da ima "veliko več posebnih potreb", kot sta jih pričakovala in "ki se jih nista zavedala", saj jima veliko stvari med postopkom posvojitve niso pojasnili.

Izkazalo se je namreč, da ima Huxley avtizem in poškodbo možganov, zaradi česar sta se Myka in James, ki že imata štiri biološke otroke, odločila, da zanj poiščeta ustreznejšo družino, ki je bolje pripravljena na takšnega otroka.

Vedela sta, kako resno je njegovo stanje

A po njunem odmevnem videu so začeli številni uporabniki družbenih omrežij objavljati Mykine stare objave in videe, iz katerih je jasno razvidno, da sta James in Myka dobro vedela, v kaj se spuščata in kakšne zdravstvene težave ima Huxley.

V spodnjem videu je Myka razložila, da sta dobila več različnih diagnoz različnih zdravnikov, pri čemer so vsi izpostavili takšno ali drugačno poškodbo možganov ter jima dejali, da "mu manjka majhen del možganov", da bo malce zaostajal, a da bo z govorno terapijo dohitel druge otroke. "Nama preostane le, da ga imava rada," je v videu dodal James.

Viralen pa je tudi video iz leta 2017, ki je nastal pred posvojitvijo takrat dveletnega dečka iz Kitajske, v katerem je 32-letnica razkrila, da so jo zdravniki opozorili na njegove potrebe in ji celo odsvetovali posvojitev, a da "ga ne bi mogla vrniti".

"Da si otroku našel drugo družino ... Kaj to sploh pomeni?"

Ker sta Staufferjeva vseskozi s svojimi sledilci in naročniki delila vse v zvezi s Huxleyjem, se zdaj njunemu občinstvu ne zdi pošteno, da prikrivata bistvene informacije in razloge za njegovo oddajo. Ob tem tako ostaja neznano, kako je potekala premestitev, saj tega nista storila prek nobene posvojitvene agencije.

"Ker je šlo v njunem primeru za mednarodno posvojitev, naša agencija pri tem ni sodelovala in videti je, da sta se za posvojitev dogovorila individualno," je pojasnila predstavnica neke posvojitvene agencije v Ohiu.

Myka je sicer v enem od starejših videov pojasnila, da sta Huxleyja posvojila prek Svetovnega združenja za otroke in starše (WACAP), a so pri združenju za BuzzFeed News dejali, da ne smejo komentirati, ali so bili vpleteni v posvojitev Staufferjevih.

"Da takšno stvar daš na družbeno omrežje in sporočiš, da si otroku 'našel novo družino' ... Kaj to sploh pomeni? Sta to storila prek agencije? So sploh preučili tisto drugo družino? Vse to je zelo nenavadno," je njihov primer pojasnila Susan Soonkeum Cox, podpredsednica organizacije Holt International Children's Services, ki je od lani združena z WACAP.

Ravno zato je primer pod drobnogled vzela policija.

Preverite več: