Zapustila sta jo starša, dvajset družin jo je zavrnilo, potem se je našel ta junak

"Nekdo me je vprašal, ali bi jo, če bi imel čarobno palčko, pozdravil. Moj odgovor je ne, ker potem to ne bi bila Alba. Alba je popolna takšna, kakršna je," o svoji hčerki pove ponosen oče Luca Trapanese. Deklica Alba ima Downov sindrom, a to Trapaneseja ni odvrnilo od posvojitve. Ko jo je prvič zagledal, je vedel, da bosta postala družina.

Ko se je Alba rodila, so jo starši zaradi trisomije 21 pustili v bolnišnici. Zaradi Downovega sindroma so bile njene možnosti za posvojitev izredno majhne, kar 20 družin jo je zavrnilo, dokler je v bolnišnici ni obiskal zdaj njen oče Luca Trapanese.

V Italiji veljajo zelo stroga pravila glede posvojitev otrok. Njihova zakonodaja daje samskim možnost posvojitve otroka le v nekaterih posebnih primerih, eden od teh je invalidnost otroka. Trapanese je tako eden izmed redkih posameznikov v Italiji, ki se je odločil za posvojitev otroka z Downovim sindromom. Ko je bila Alba stara 30 dni, je postal njen rejnik, kasneje pa je stekel postopek posvojitve. "Tako kot vsak starš sem bil nepripravljen, a takoj, ko sem jo vzel v naročje, sem vedel, da je moja hčerka," pripoveduje Trapanese.

Zgodba Albe in Luce je posebna, polna ljubezni in sprejemanja. Downov sindrom, posvojitev, istospolno usmerjeni oče samohranilec. Vse to so teme, ki jih ne naslavljamo in se jih raje izogibamo. To zdaj Luca skupaj s hčerko želi spremeniti. "Skupaj sva srečna in nepopolna," pravi Trapanese.

Kot je za Good Morning America povedal Trapanese, je od nekdaj čutil željo, da postane oče. Ob tem je poudaril, da bi, tudi če bi bil v registru za posvojitev skupaj s partnerjem in bi imel zato večje možnosti, posvojil otroka s posebnimi potrebami. Še preden je postal Albin oče, je bil v stiku z ljudmi s posebnimi potrebami. Z njimi je delal v Indiji in Afriki.

"Živimo v družbi, ki nas uči, kako biti lep, popoln, prvi, najboljši. Ko imaš otroka s posebnimi potrebami, pa si poraženec. Downov sindrom je v Italiji še vedno težava. Vseskozi se bojujemo in želimo dokazati, da so posamezniki z Downovim sindromom srečni ljudje, ki imajo velik potencial in lahko živijo povsem običajno življenje. Lahko delajo, se zaljubijo in poročijo," poudari Trapanese, ki se trudi ljudi izobraziti, da so posamezniki, kot je Alba, enaki njim in si zaslužijo, da jih obravnavamo enako.

Alba je vesel, pa tudi trmast otrok, ki ve, kaj hoče v življenju. Obenem je tudi zahteven otrok, saj je Downov sindrom težka stvar. Oče jo uči, kako biti samostojna in neodvisna.

"Z Albo živiva polno življenje. Vsak trenutek, ki ga preživiva skupaj, je poseben. Čudovita je, ima živahno osebnost in prepričan sem, da je ena od tistih ljudi, ki bodo, tudi ko odraste, v središču pozornosti. Povezovala in navdihovala bo," o svoji hčerki ponosno pove Trapanese.