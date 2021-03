Svetovni dan Downovega sindroma: obujmo pisane nogavice!

21. marec je izbran za dan Downovega sindroma, saj ta datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici. Ta dan zaznamujemo po številnih državah sveta in že vrsto let se jim pridružuje tudi Slovenija. Razpoznavni znak tega dne so pisane, različne nogavice , ki opozarjajo, da so ljudje, ki živijo na Zemlji, raznoliki, zato so raznolike tudi njihove potrebe. Vzrok za Downov sindrom je genetska napaka – najpogosteje trisomija 21. kromosoma –, namesto dveh parov kromosomov ima oseba z Downovim sindromom tri.

Svetovni dan Downovega sindroma je zato primerna priložnost, ki naj tako državne organe, strokovne institucije kot nevladne organizacije, javnost in različna podjetja spomni na nerešena vprašanja življenja te skupine ljudi. V zvezi z vključenostjo ljudi z Downovim sindrom ostaja še kopica odprtih vprašanj, zato je dan Downovega sindroma tudi priložnost dodatnega ozaveščanja javnosti o tej skupini ljudi, pa tudi o njihovih potrebah, ki jih mora današnja družba nasloviti in jim zadostiti.

Pridružite se Nogavičnemu izzivu, ki slavi edinstvenost vsakega posameznika

Tako ali drugače ljudi z Downovim sindromom podpira tudi slovaško podjetje Dedoles, ki trenutno deluje v 20 evropskih državah, njihova spletna trgovina pa postaja vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji. Tudi ob letošnjem dnevu želijo na različne načine prispevati svoj delež k boljšemu vsakdanu ljudi z Downovim sindromom. Eden izmed načinov je tudi sodelovanje v Nogavičnem izzivu, ki se mu lahko pridružijo vsi, ki želijo izraziti solidarnost ter podpreti ljudi z Downovim sindromom in njihove družine.

V prispevku pišemo, kaj lahko stori vsakdo izmed nas za boljšo vključenost ljudi z Downovim sindromom v naš vsakdan in kako že danes to počne znamka Dedoles.

Kako se lahko pridružite? 1. Obujte dve različni nogavici Vse, kar morate storiti, je, da si 21. marca obujete dve različni nogavici, posnamete fotografijo in jo delite na družbenih omrežjih s ključnikom #NogavicniIzziv. Tako lahko skupaj širimo sporočilo dobrega namena. Pridružite se Nogavičnemu izzivu, pomagajte izobraževati druge ter odstraniti ovire in predsodke, ki so prisotni v sodobnem svetu. 2. Obdarite se in pri tem pomagajte drugim V Nogavičnem izzivu lahko sodelujete tudi z marčevskim nakupom Veselih nogavic znamke Dedoles. Od vsakega para nogavic, prodanih marca, bodo delež od zneska namenili za podporo ljudem z Downovim sindromom.

Brezpogojna ljubezen do življenja

Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če bi ljudje z Downovim sindromom zavladali svetu? Naklonjenost, objemi in skrb za druge bi postali nekaj vsakdanjega. Naučili bi se uživati v majhnih stvareh in brezpogojno ljubiti življenje. Vsi ljudje bi bili iskreni, premišljeni in ustvarjalni. Vse bi bilo lepo in organizirano. Letala in vlaki bi bili vedno točni, delovni čas bi bil namenjen delu, počitnice pa počitnicam.

Prekrasno, kajne? Kljub temu možnosti za redno izobraževanje ali delo ljudi z Downovim sindromom, njihovo sprejemanje in vkjučevanje v vsakdanje življenje še vedno niso na ravni, na kateri bi morali biti. A s širjenjem informacij in z izmenjavo pozitivnih osebnih izkušenj lahko izboljšamo razumevanje in spoštovanje raznolikosti.

Iz leta v leto večja ozaveščenost Ne čudite se, če 21. marca na ulici, v pisarni, učilnici ali trgovini zagledate osebo, ki ima na nogah dve različni nogavici. Niso se zmotili, ampak so to storili namenoma. Različne institucije, zavodi, društva in posamezniki na ta dan organizirajo različne aktivnosti v povezavi z omenjeno boleznijo z namenom, da bi splošno in strokovno javnost opozorili na dejstvo, da so med nami tudi osebe z Downovim sindromom, ki jim moramo prisluhniti, jih spoštovati in jim pomagati. Na ta dan si vsako leto več ljudi doma ali v službi nadene različne nogavice, se fotografira in utrinke deli na družbenih omrežjih. S tem pokažejo podporo ljudem z Downovim sindromom in jasno oznanjajo, da sprejemajo njihovo "drugačnost".

Pomoč pri integraciji v družbo

Preden je znamka Dedoles začela dodatno ozaveščati o sprejemanju ljudi z Downovim sindromom po različnih koncih Evrope, tudi pri nas, so se leta 2018 povezali z Združenjem Downovega sindroma na Slovaškem.

"Svoje stranke smo o svetovnem dnevu Downovega sindroma ozaveščali z različnimi objavami na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Naš cilj je bil vsakomur predstaviti ljudi z Downovim sindromom na nekoliko drugačen, bolj zabaven način. Tako smo želeli pokazati, da so v resnici takšni kot mi, a toliko bolj unikatni. Številni ljudje nimajo osebnih izkušenj z ljudmi z Downovim sindrom, iz tega izhajajo tudi različni napačni stereotipi, ki so v družbi še vedno prisotni. Mi bi jih radi pomagali odpraviti in pomagali k še boljši vključitvi ljudi z Downovim sindromom v družbo. Hkrati s to kampanjo pomagamo širiti ozaveščenost, da je zaradi človeške individualnosti naš svet lepši, barvitejši, zanimivejši in bolj navdihujoč," pove Jana Hrubcová.

In na kakšne načine vse Dedoles podpira ljudi z Downovim sindromom? "Predvsem s financiranjem obsežne informativne kampanje na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Sprva je kampanja potekala v šestih državah, s postopnim širjenjem Dedolosovih izdelkov pa se je kampanja razširila na 20 držav v Evropi. Poleg tega delež marčevske prodaje Veselih nogavic prispevamo organizacijam, ki podpirajo ljudi z Downovim sindromom. Zahvaljujoč našim strankam smo lani prispevali več kot deset tisoč evrov. Upamo, da bo letos ta znesek še višji," srčno upa sogovornica, ki je v okviru družbene pobude tudi sama spoznala ljudi z Downovim sindromom.

Vsak lahko pomaga!

"Priznati moram, da sem prvič osebno ljudi z Downovim sindromom spoznala prek projektov znamke Dedoles. Izredno sem vesela, da sem spoznala čudovite, navdihujoče ljudi – tako otroke kot tudi odrasle, pred katerimi lahko preprosto snameš kapo z glave. Življenje zanje ni bilo vedno rožnato, a kljub vsemu na svet vedno gledajo pozitivno, imajo ogromno srce, pristnost, iskrenost kot le peščica ljudi, ki jih poznam. Druženje z njimi je gotovo bila ena izmed najbolj nepozabnih izkušenj v mojem življenju. Trenutno znamka Dedoles hitro raste. Moje sanje so, da bi v naši ekipi našli prostor za ljudi z Downovim sindromom. Upam, da nam bo to kmalu uspelo," pravi.

Tudi vi, bralci različnih profilov, poklicev in starosti, lahko na najrazličnejše načine pomagate. Kljub vedno boljši ozaveščenosti še vedno ostaja problem integracije ljudi z Downovim sindromom v družbo, zato prebijmo led in se nehajmo bati neznanega. Vsak lahko pomaga. Poskusimo ozaveščati ter se skupaj spopadimo z ovirami in predsodki. Kje in kako lahko to storimo? Spodaj je naštetih nekaj primerov.

#1 Ob posredovanju diagnoze pred rojstvom otroka z Downovim sindromom in po njem

Če ste zdravnik, bolničar ali psiholog, delite nasvete o tem, kako otrokovo diagnozo sporočiti staršem, tako da jim pomagate lažje sprejeti realnost. Delite svoje izkušnje s kolegi.

#2 Pri sprejemanju otroka z Downovim sindromom v družino

Družina je bistvenega pomena. Zavedanje, da vam ljubljena oseba stoji ob strani, vam daje izjemno moč, zato lahko tudi nekoliko lažje rešujete izjemno težke situacije. Delite izkušnjo, kako ste v svoji družini sprejeli otroka z Downovim sindromom in kako vas je to obogatilo.

#3 Pri sprejemu otroka z Downovim sindromom v vrtec, osnovno, srednjo ali poklicno šolo

Pomembno je, da imajo otroci z Downovim sindromom možnost, da se med šolanjem osredotočijo na tisto, v čemer uživajo. Če se otrok z Downovim sindromom vpiše v redno osnovno šolo, morda ne bo mogel obvladati slovnice, poštevanke ali decimalnih številk, a to ne bi smel biti razlog, da preneha hoditi v šolo in zamudi priložnost, da obiskuje ure angleščine, kemije, zgodovine ali biologije, če v njih uživa. Morda se bo celo lahko naučil teh predmetov tako, da bo presenetil druge.

Učitelji, delite svoje izkušnje v zvezi z izobraževanjem in integracijo otrok z Downovim sindromom s kolegi. Pomislite ne le na to, kaj prisotnost otroka z Downovim sindromom od vas zahteva v razredu, temveč tudi na to, kaj vam lahko da – tako vam kot drugim učencem.

#4 Pri integraciji v družbo

Ljudje z Downovim sindromom so takšni kot mi, zakaj bi na njih gledali drugače? Lahko jih sprejmemo medse na različne načine. V Dedolesu so se na primer odločili, da bodo med modele vključili osebe z Downovim sindromom, ki predstavljajo njihove izdelke. Delite svoje zgodbe in spregovorite o izkušnjah, ki jih imate z osebami z Downovim sindromom.

#5 V starosti in ob upokojitvi

O tej temi noče nihče govoriti, a je del življenja. Delite svoje izkušnje in razmislite, kako lahko vsak med nami pomaga.

#6 Pri zaposlovanju posameznika z Downovim sindromom

Če posameznik z Downovim sindromom lahko dela in želi delati, bi mu bilo smiselno dati priložnost. Vendar bi delodajalec moral razumeti, da njegova delovna uspešnost v primerjavi s povprečno osebo verjetno ne bo na isti ravni, zato bi moral to upoštevati. Zaposlovanje osebe z Downovim sindromom ima lahko številne prednosti – pozitiven vpliv na sodelavce (lahko ustvarijo prijateljsko vzdušje v pisarni) ali stranke in kupce oziroma na podjetje (saj je pristop dobrodošlice deležen pozitivnega odziva javnosti). Če oseba z Downovim sindromom dobi službo na področju, ki ji ustreza, je lahko celo bolj uspešna od povprečnih sodelavcev. A najprej potrebujejo priložnost za delo, čeprav samo za dve ali štiri ure na dan.

#7 Z Nogavičnim izzivom

Kako se lahko pridružite? Kot že rečeno, povsem preprosto je. Vse, kar morate storiti, je, da si 21. marca obujete dve različni nogavici, posnamete fotografijo in jo delite na družbenih omrežjih s ključnikom #NogavicniIzziv. Tako lahko skupaj širimo sporočilo.

#8 Z nakupom Veselih nogavic - obdarite se in pri tem pomagajte drugim

V Nogavičnem izzivu lahko sodelujete tudi z nakupom Veselih nogavic. Od vsakega para nogavic, prodanih marca, bodo pri Dedolesu delež od zneska namenili za podporo ljudem z Downovim sindromom.