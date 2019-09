Tudi otroci lahko kažejo poteze psihopatske osebnosti

Otroci z brezčutnimi neobčutljivimi potezami, kako jih prepoznati in kako ravnati je bila namreč tema današnje novinarske konference v organizaciji Vzgojnega doma Planina in Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo. O nujnosti celostnega pristopa pri otrocih z antisocialnim vedenjem in brezčutnimi neobčutljivimi potezami, za katere obstaja veliko tveganje, da bodo do odraslosti razvili psihopatsko osebnost, je najprej spregovorila ravnateljica doma.

"Otroci so delovali zlobno, preračunljivo in nevarno"

Kot je pojasnila Leonida Zalokar, več kot 30 let deluje na področju obravnavanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V tem obdobju je spoznala in doživela marsikatera vedenja in dejanja, za katera si jih je skoraj nemogoče zamisliti, da jih je povzročil otrok. "Ti otroci so delovali zlobno, preračunljivo in nevarno," je poudarila Zalokarjeva in dodala, da takšne otroke s tovrstnimi potezami obravnavajo v zavodu, ki je "zadnja postaja".

Foto: Getty Images Opomnila je, da je bila v preteklosti pogosto deležna kritik zdravstva, sociale in pravosodja, da ni spodobno o psihopatski osebnosti govoriti pri otroku oziroma da se takim otrokom pred 18. letom ne postavlja takšnih diagnoz.

"Tisti, ki bi se morali zavedati, koga imajo pred sabo, so predvsem sodniki in tožilci za mladoletnike in prav tako njihovi odvetniki. "Še vedno se otroci mladostniki pojmujejo kot nedolžne dušice, ki jih je treba razumeti, a znajo zmanipulirati ves sistem. Torej edukacija, ozaveščanje, izobraževanje, prepoznavanje in ustrezna metodika dela, to je bistvo," je sklenila Zalokarjeva.

Poraja se vprašanje, kaj narediti z neobčutljivimi otroki

Hojka Gregorič Kumperščak iz Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo je opozorila, da je to samo en segment otrok z vedenjskimi motnjami, kajti štiri odstotke slovenskih mladostnikov ima vedenjske motnje, le majhen del od teh štirih odstotkov pa ima poteze brezčutnosti in neobčutljivosti.

Foto: Thinkstock "Brezčutne in neobčutljive otroke in mladostnike poznamo v krogu medicine zelo dobro, srečujemo jih že nekaj časa in jih prepoznavamo, a drugo vprašanje je, ali vemo, kaj z njimi narediti. Še bolj pa, koliko je ta skupina otrok znana v drugih krogih oziroma med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki, na primer med učitelji, socialnimi delavci," je poudarila.

Konference sta se udeležila tudi gosta iz Anglije, in sicer profesorica razvojne psihopatologije z Univerze v Londonu Essi Viding in klinični psiholog in svetovalec z Nacionalne klinike za težave v vedenju Matt Woolgar. Tudi v Angliji, kjer je manj kot odstotek otrok z vedenjskimi motnjami oziroma brezčutnimi potezami, jih podobno kot pri nas ne želijo stigmatizirati.

Terapije in zdravljenje teh otrok niso del britanskega zdravstvenega sistema, zato je poudarek na prostovoljcih, je dodal Woolgar. Novinarski konferenci je sicer sledila okrogla miza kot uvod v seminar za strokovne delavce različnih poklicev, ki se ukvarjajo z otroki.