V krvi štirih otrok odkrili povečano vrednost svinca

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos preverjal vsebnost svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Na območni enoti Ravne na Koroškem, kjer sodelujejo v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi do zdaj, visoke vrednosti so imeli štirje otroci.

V letu 2019 so na odvzem vzorcev krvi povabili 115 otrok, starih tri leta, iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Z odzivom in rezultati so lahko zadovoljni, so zapisali v sporočilu za javnost. Zbrali so 87 vzorcev krvi, kar predstavlja 76 odstotkov vabljenih. Je pa to manj, kot so bili vajeni v zadnjih letih.

V analizo je bilo vključenih 48 rezultatov testiranja krvi deklic in 39 rezultatov testiranja krvi fantov. Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol je pokazala višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, je pa bila večina otrok z izmerjenimi visokimi vrednostmi iz Mežice.

Nizke vrednosti svinca izmerjene pri 59 otrocih

Visoke vrednosti svinca so imeli štirje otroci, nizke vrednosti pa 59 otrok, kar je 67,8 odstotka. Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi v dozdajšnjem izvajanju programa, je pa najvišja vrednost močno odstopala od preostalih.

Povprečne vrednosti svinca v krvi otrok so bile v letu 2019 nižje kot v letih pred tem. Delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi je bil celo najnižji od začetka izvajanja meritev. Glede na letošnje rezultate spremljanja svinca v krvi otrok je zastavljen cilj dosežen, so sporočili z NIJZ.

V zadnjih letih opažajo, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz leta v leto precej spreminjajo. V letu 2017 so po zelo sušnem maju ugotavljali visoke vrednosti, letos pa po deževnem obdobju nizke, kar kaže na onesnažen prah kot pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu.

Prostora za raznos starih depozitov svinca v okolju in pojav novih emisij v Zgornji Mežiški dolini ni, so še zagotovili na NIJZ.