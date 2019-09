Pasivno kajenje v vozilu škoduje, še posebej otrokom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še posebej so na tobačni dim občutljivi dojenčki, otroci, nosečnice in še nerojeni otroci ter tudi kronični bolniki, so poudarili govorniki na novinarski konferenci. Foto: STA

V začetku septembra že tretjič poteka akcija Kajenje v vozilu škoduje, ki nagovarjanja k opuščanju kajenja, in opozarja, da pasivno kajenje v tako majhnem prostoru, kot je vozilo, škoduje vsem, še posebej otrokom. Varne ravni izpostavljenosti tobačnemu dimu ni, so opozorili na današnji novinarski konferenci.

Akcija od prvega šolskega dne do 15. septembra poteka v organizaciji ministrstva za zdravje, policije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) in drugih nevladnih organizacij ter z medijsko podporo Vala 202 in TV Slovenija.

Namenjena je boljšemu izvajanju zakonodaje, ki prepoveduje kajenje v avtomobilu v prisotnosti mladoletnih oseb, predvsem pa kot opozorilo staršem, da ima lahko kajenje v zaprtih prostorih v bližini mladoletnih otrok hude zdravstvene posledice, je na novinarski konferenci povedala Vesna Kerstin Petrič iz ministrstva za zdravje.

Kajenje v zaprtih prostorih v bližini mladoletnih otrok ima lahko hude zdravstvene posledice, je na novinarski konferenci povedala Vesna Kerstin Petrič iz ministrstva za zdravje. Foto: STA

Lani obravnavali 382 kršitev, ko so odrasli kadili v prisotnosti mladoletnih

"Še vedno je veliko odraslih, ki tega niso sprejeli in kadijo v prisotnosti mladoletnih oseb. V lanskem letu smo tako obravnavali 382 takih kršitev, v letošnjem letu 273," je povedal vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun.

Kot je pojasnil, je predvidena globa za takšno kršitev 250 evrov. Vendar pa je glavni razlog akcije predvsem ozaveščanje o škodljivih posledicah izpostavljenosti tobačnemu dimu. V ta namen delijo tudi letake s preventivno vsebino.

"Predvidena globa za takšno kršitev je 250 evrov," je povedal Ivan Kapun. Foto: STA

Varne ravni izpostavljenosti tobačnemu dimu ni, še posebej pa so ravni lahko visoke v zelo majhnih prostorih, kot je avtomobilska kabina, je opozorila Helena Koprivnikar iz NIJZ.

Če je posameznik dimu izpostavljen kratek čas se pojavijo posledice, kot so razdražene oči, nos, grlo, pojavi se lahko glavobol in slabost. Če pa je izpostavljenost pogosta in dolgotrajna, pa se lahko pojavijo iste zdravstvene težave kot pri kadilcu.

Na dim posebej občutljivi dojenčki, otroci, nosečnice, še nerojeni otroci in kronični bolniki

Še posebej so na tobačni dim občutljivi dojenčki, otroci, nosečnice in še nerojeni otroci ter tudi kronični bolniki. Ti pogosteje zbolevajo, pljuča se slabše razvijajo, zmanjšajo se pljučne funkcije, pogosteje zbolijo za bronhitisom in pljučnico, lahko se pojavi astma. Pasivno kajenje je lahko tudi vzrok za prezgodnji porod, nenadno smrt otroka po rojstvu in spontan splav ter škodljiv učinek na razvoj pljuč, je še povedala Koprivnikarjeva.

Pasivno kajenje je lahko tudi vzrok za prezgodnji porod, nenadno smrt otroka po rojstvu in spontan splav ter škodljiv učinek na razvoj pljuč, je še povedala Koprivnikarjeva. Foto: STA

Opozorila je, da smo škodljivim snovem iz tobačnega dima izpostavljeni tudi, ko se v prostoru ne kadi več, saj se nalagajo na različne površine in se tam tudi zelo dolgo obdržijo. Po njenih navedbah je danes vsak peti nekadilec izpostavljen tobačnemu dimu, kar pomeni skoraj 300.000 oseb. Koprivnikarjeva je pri tem izpostavila, da nobena od tehnik prezračevanja in čiščenja zraka ne more odpraviti snovi iz prostora, zato je prepoved kajenja edini ukrep, ki lahko zaščiti posameznika pred pasivnim kajenjem.