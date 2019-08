Španci na vse več plažah prepovedujejo kajenje

Na španskem otoku Majorka so se plažam Cala Estancia, Cala Anguila in Sant Joan, ki so jih za območja brez cigaret razglasili že julija, nedavno pridružile še tri – Cala Deia, Colonia de Sant Pere in Cala Millor. Pobudi "Plaže brez dima so zdrave" se je z eno plažo pridružil tudi sosednji otok Menorka.

Skrb za zdravje in okolje

Regionalno ministrstvo za zdravje, ki je dalo pobudo za vzpostavitev plaž brez cigaretnega dima, poudarja, da pri pobudi ne gre le za zdravje kopalcev, ampak tudi za varovanje okolja. Številni cigaretni ogorki v pesku na plažah naj bi tako kmalu postali preteklost.

Kazni za kršitelje ni

Tistih, ki bodo na nekadilskih plažah kadili, sicer za zdaj ne bodo kaznovali. Oblasti pričakujejo, da bodo vsi spoštovali prepoved ali pa jih bodo ob prekršku na prepoved opozorili drugi kopalci.

Preberite še: