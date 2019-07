Na Švedskem kajenje od zdaj prepovedano tudi pred gostinskimi lokali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Švedskem je v skladu z novo protitobačno zakonodajo, ki je v veljavi od ponedeljka, prepovedano kajenje tudi pred gostinskimi lokali. Prepoved kajenja velja tudi za javna igrišča, avtobusne postaje in železniške perone. Prepoved prav tako velja za elektronske cigarete.

Doslej so Švedi lahko pred bari in restavracijami kadili na posebnih območjih. Že več let je prepovedano kajenje znotraj gostinskih obratov.

Švedske pristojne oblasti prepoved ocenjujejo kot pomemben korak k varovanju zdravja prebivalstva države kot tudi zmanjševanju tveganj prek pasivnega kajenja. Švedska vlada pod vodstvom Stefana Lofvena si je sicer zastavila cilj, da bo Švedska do leta 2025 postala v celoti nekadilska država.