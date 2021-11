Bo znana Slovenka s tem naredila konec goljufijam v dobrodelnosti?

"Že leta se soočam s stiskami družin in posameznikov, situacija je s covid-19 postala še slabša. Še hujše pa je, da vem, da je na svetu vsega dovolj in da bi lahko vsi dostojno živeli. Nekaj v tej enačbi ni prav," je Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica dobrodelnega sklada Anina zvezdica, povedala ob predstavitvi svojega novega življenjskega projekta, s katerim želi končati nepoštene prakse v dobrodelnosti.

Gre za filantropsko platformo Truhoma (True and Honest Mankind, pristno in pošteno človeštvo), ki v dobrodelnost prinaša popolno transparentnost, sledljivost in stoodstotno učinkovitost.

"Donatorji pogosto ne vedo, kam je šla njihova donacija"

"Skozi vse izkušnje pri Anini zvezdici in pogovore z drugimi sem ugotovila, da dobrodelnost ni optimizirana in ni transparentna," je dejala in izpostavila: "Donatorji vse manj zaupajo dobrodelnim organizacijam, ker pogosto ne vedo, kam je šla njihova donacija, ali je šla za namen, za katerega so donirali."

Ana Lukner Roljič pravi, da je platforma Truhoma njen življenjski projekt. Foto: Ana Kovač

"Velikokrat slišimo tudi za mahinacije, ki se dogajajo v ozadju dobrodelnosti, in to je treba preprečiti. Po drugi strani pa se dogaja tudi, da se izkorišča pomoč, kar smo spoznali tudi pri Anini zvezdici. Do naše pomoči skuša priti veliko ljudi, ki do nje niso upravičeni," je povedala.

Kaj je torej Truhoma, projekt, ki naj bi v dobrodelnost končno prinesel popolno transparentnost? Gre za brezplačno spletno platformo, ki na enem mestu združuje donatorje, prejemnike pomoči in dobrodelne organizacije, je pojasnila Ana Lukner Roljič.

Donator se sam odloči, komu bo doniral

"Ko donator pride na našo platformo, na eni strani vidi prošnje posameznikov oziroma družin, ki potrebujejo pomoč, na drugi strani pa dobrodelne organizacije, ki so prijavile projekte za pomoč družinam iz njihove baze. Donator se nato sam odloči, komu bo doniral, glede na to, katera zgodba se ga je dotaknila," je poudarila.

Truhoma na enem mestu združuje donatorje, prejemnike pomoči in dobrodelne organizacije. Foto: Ana Kovač

Prejemniki pomoči in dobrodelne organizacije ob prijavi izberejo vnaprej sestavljene pakete, zasnovane s partnerji platforme. Paketi so različni, vsebujejo lahko hrano, kozmetiko, čistila, izdelke za otroke … Donator izbere prejemnika, ki mu želi pomagati, in plača za paket, za katerega se je prejemnik pomoči prijavil.

"Provizij ne jemljemo"

"Celotna donacija, vseh sto odstotkov gre za nakup paketa," je poudarila, "mi provizij ne jemljemo. Po opravljenem plačilu pa naši partnerji paket dostavijo neposredno prejemnikom, zato so stroški minimalni."

Cilj Ane Lukner Roljič in partnerjev v projektu je, da Truhoma sčasoma postane globalno orodje za dobrodelnost. Foto: Ana Kovač

Tehnologija blockhchain za transparentnost

Najpomembnejše orodje platforme Truhoma pa je po njenih besedah sledilnik donacijam, prek katerih je mogoče ves čas spremljati, kaj se z donacijami dogaja. "Tukaj vstopi tehnologija blockchain, s pomočjo katere donator ve, kaj in kdaj je doniral, za kateri paket gre, za katerega prejemnika, in ko ta prejemnik paket dobi, je zapisano tudi to," je pojasnila Ana Lukner Roljič in dodala, da spremljanja donacij ne omogočajo le donatorjem, ampak vsem, ki platformo Truhoma obiščejo.

Načrti s platformo Truhoma so ambiciozni, zagnali so jo v Sloveniji, njihov cilj pa je, da bi postala globalno orodje. V prihodnje bo omogočala tudi drugačne oblike pomoči, kot je na primer plačilo položnic tistim, ki jih sami ne zmorejo. Ta trenutek pa Ana Lukner Roljič predvsem poziva k obisku in prijavi na platformo vse, ki želijo pomagati ali pa pomoč potrebujejo.

Oglejte si še: