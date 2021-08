Nives Orešnik brez dlake na jeziku: Zmotno mislijo, da v posteljo vabim same znane Slovence #video

Nives Orešnik že več kot deset let svoje življenje živi pred očmi slovenske javnosti. Od nekdanje mis Slovenije do osebne trenerke, katere glavna vrednota je zdravje, kar želi s svojim delom širiti tudi med ljudi. V tokratnem Trendičveku bo med drugim razkrila, kateri predsodki so zamenjali predsodke o misicah, kateri znani slovenski voditelj se ji je ponudil za slikanje akta, ali je osebno trenerstvo bolj dobičkonosno od vplivništva, zakaj bi se rada naučila peti, kaj je v njeno življenje prinesla nova ljubezen, z nami pa bo delila tudi pripoved o tem, zakaj v enem od naših podjetij niso želeli zaposlovati lepih žensk.

Foto: Ana Kovač

Spoznali smo jo kot mis Slovenije, zadnja leta se vse bolj uveljavlja kot osebna trenerka in zagovornica zdravega načina življenja. "Po duši sem umetnica, veliko razmišljam, kdaj sem malce zasanjana, ampak sicer sem zelo prizemljena oseba," zase pravi Nives Orešnik.

Foto: Ana Kovač

Veliko je potovala, njeno življenje ni bilo nikoli dolgočasno. Ker obožuje nove izzive, je v letu 2012 spontano sprejela povabilo na lepotno tekmovanje in postala mis Slovenije, kar ji je zgolj v tednu dni vsakdan obrnilo na glavo. Od takrat je njeno življenje postalo javno, prav taki vsi njeni uspehi in tudi razmerja. Z osebnim trenerjem Janom Kovačičem sta bila dolga leta znan medijski par, nato so se njune poti razšle. Je pa lepa Nives zdaj našla ljubezensko srečo z igralcem Andreiem Lenartom. Tega smo lahko v zadnjih letih spremljali v manjših vlogah v številnih slovenskih serijah, izkusil pa je tudi košček Hollywooda.

Foto: adidas

Zdravje in dobro počutje je zanjo na prvem mestu. To, kar živi, pa je v zadnjem času postalo tudi predmet njenega poklica. "Zagovarjam aktiven življenjski slog: redno gibanje, uravnoteženo prehrano in ustrezno spopadanje s stresom, saj resnično verjamem, da izboljšuje kakovost življenja. Šport me spremlja že od mladih nog. Bila sem gimnastičarka, akrobatka, atletinja, rekreativna plesalka, ob tem sem se naučila discipline, vztrajnosti, doslednosti, sprejemanja porazov ter veselja ob majhnih in večjih zmagah. Razvila sem veliko sposobnosti ter svojemu telesu pripravila dobro podlago za življenje," pravi Nives, ki dela kot osebna trenerka, vodi vodene vadbe, sestavlja zdrave jedilnike in promovira zdravje na delovnem mestu. "Moje vrednote se tudi v času koronavirusa niso spremenile. Zdravje je bilo zmeraj na vrhu, prav tako odgovornost zase," pravi.

Foto: Ana Kovač

