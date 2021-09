Pred dnevi se je po dolgem času v štajerski prestolnici odvil pravi modni dogodek, saj je vrata svojega novega ateljeja odprl znani modni oblikovalec David Hojnik. Gre za kreativni prostor, namenjen prezentaciji in prodaji njegovih unikatnih kreacij, ki ga je poimenoval Atelier DH fashion.

Foto: Marko Pigac

Foto: Marko Pigac

Foto: Marko Pigac

Na otvoritvi se je trlo znanih obrazov, od slavnih športnikov, pevk in pevcev do župana in številnih vplivnic. Davida so prišli podpret operna pevka Sabina Cvilak, pevki Maja Keuc in Lea Sirk, raper 6Pack Čukur, alpska smučarka Ilka Štuhec, vizažistka Doroteja Premužič, manekenka Aida Muratović, fotograf Tibor Golob in tudi mariborski župan Saša Arsenovič.

1 / 13 Lea Sirk 2 / 13 David Hojnik in Saša Arsenovič Foto: Mediaspeed 3 / 13 6Pack Čukur z ženo Niko 4 / 13 Maja Keuc 5 / 13 David Hojnik in Maja Keuc 6 / 13 Lea Sirk 7 / 13 Aida Muratović in Tibor Golob 8 / 13 Kim Božič, Maja Keuc in Doroteja Premužič 9 / 13 Alan Kavčič, predstavnik za odnose z javnostmi SNG Maribor in operna pevka Sabina Cvilak 10 / 13 Saša Arsenovič z ženo Katjo in sinovoma 11 / 13 6Pack Čukur in Ilka Štuhec 12 / 13 Sabina Cvilak 13 / 13 Doroteja Premužič, David Hojnik in manekenka Tajda Lah

"Obdobje dvomljivcev je mimo"

Hojnik je svoj prvi atelje sicer odprl v mariborskem studiu Oranž, kjer je ustvarjal zadnjih sedem let, preteklo leto pa se odločil za odprtje novega. Ta je razdeljen v tri povezane sklope: "showroom", trgovinski del, kjer stranke čakajo že dokončane kolekcije, ateljejski del, namenjen strankam za izdelavo unikatnih kreacij po meri, ter kreativni del, kjer bodo kreacije nastajale.

"Ne gre zgolj za novo modno trgovino, temveč za prostor stilskih doživetij. Nahranili bomo vaše oči in dušo," je ob otvoritvi povedal oblikovalec in dodal, da so bile njegove sanje in vizija odprtje novega ateljeja, bilo pa jih je težko uresničiti.

"Ni bilo prav lahko. Zadnjih deset mesecev sem v rokah pogosteje od krojaškega držal gradbeni meter. A pravkar je vse dobilo smisel. Vesel sem, da je obdobje dvomljivcev, ko so nas nekateri spraševali, od česa sploh živimo, mimo. Želim si, da s svojo zgodbo navdihnemo, opogumimo še koga, ki si želi razpreti krila in početi to, kar ga resnično osrečuje. Za lepe stvari v življenju se je vredno boriti," je še dodal.

