To je Slovenka, ki gradi znamko prihodnosti #video

Tina Logar Bauchmüller je modna oblikovalka, ki dobrih pet let stoji za znamko trajnostne mode Mila.Vert. Svoje kose uspešno prodaja na različnih koncih sveta, tudi na Japonskem, v Nemčiji pa so nad njo še posebej navdušeni. Prav tam dobiva navdih in zagon za svojo znamko, ki je vse, kar bi odgovorna moda morala biti.

Pred približno petimi leti se je Tina Logar Bauchmüller odločila, da bo končno ustanovila lastno modno znamko, o čemer je sanjala že nekaj časa, čeprav modnega oblikovanja ni nikoli študirala. "Moda me zanima že od nekdaj, včasih sem oblikovala z babico, sama sem izdelala tudi svojo maturantsko in poročno obleko," se spominja.

Že od začetka se je zavedala, da zgolj želja ni dovolj, potrebna sta tudi pogum in dober finančni načrt, kar ji je govorila predvsem ekonomistka v njej. Ko je vse to dobro premislila, je pustila redno službo, s katero je bila zadovoljna, in se podala v neznano.

A na to pot bi poslala le tiste, ki so pripravljeni na vse, pravi. "Predvsem moraš verjeti v svojo vizijo. A dokler se temu ne posvetiš popolnoma, stvar ne more tako zaživeti, kot bi si želel, saj potrebuje celega človeka ali pa še več."

Tako je nastala znamka Mila.Vert, ki je skovanka vzdevka njene hčerke (Mila) in francoske besede zeleno (vert).

V Nemčiji se uči, kako naj bo videti trajnostna moda, ki ne škodi okolju, živalim in ljudem. Foto: Bojan Puhek

O trajnosti jih največ učijo nemški pionirji zelene mode

Trenutno se lahko pohvali s prodajo kosov v trgovinah na različnih koncih sveta: v Nemčiji, Švici, Luksemburgu, Angliji, na Danskem, na Švedskem, Škotskem in tudi Japonskem.

Predvsem Nemčija je trg, kjer se še posebej trudijo, saj je trajnostna moda tam zelo cenjena, zaželena in iskana. Na nemškem sejmu trajnostne mode, ki velja za največji sejem te mode na svetu, se predstavljajo že tri leta.

"Nemčija je za trajnostno modo vsekakor najbolj razvit trg. Njihovi pionirji zelene mode obstajajo že 20, 30 let, je pa včasih veljalo, da je to rezervirano za bolj neestetsko modo," razlaga Tina in dodaja, da si zato oblikovalci in znamke trajnostne mode želijo, da je ne bi nosili le okoljsko ozaveščeni ljudje, ampak tudi tisti, ki jih "moda zanima in so radi lepo oblečeni, jim pa trajnost predstavlja neko dodano vrednost."

Takšni so vse bolj tudi Slovenci, razlaga.

"So zelo v redu, glede na to, da nas je malo. Rekla bi, da smo enako dobri kot Nemci, le da nas je le dva milijona. Imamo stranke, Slovenke, ki imajo že deset kosov in več in so res navdušene. Pri tem nimam v mislih strank, ki si lahko z največjo lahkoto privoščijo to modo, ampak privarčujejo za tisto, kar si res želijo. Imajo res dober način razmišljanja glede mode."

Želi si, da je ne bi nosili le okoljsko ozaveščeni ljudje, ampak tudi tisti, ki jih moda zanima in so radi lepo oblečeni, trajnost pa jim predstavlja dodano vrednost. Foto: Bojan Puhek

Naj postane hitra, a naj spremeni hitro mišljenje

Prav zato, da strankam ne bi bilo treba preveč varčevati za ogledani kos trajnostne znamke, so začeli na nemškem trgu vse bolj razmišljati o dostopnosti in tem, da bi bila ta moda na voljo tudi v konvencionalnih trgovinah, ne le v konceptnih.

Tega, da bi postala bolj "mainstreamovska", si želi tudi Tina, ki opaža, da se to že dogaja, a je malce skeptična. "Na nemškem sejmu se že vidi, da ponujajo etično modo po zelo dostopnih cenah, kar pa je mogoče pokazatelj, da gremo spet po sledeh hitre mode - etična moda, a po dostopnih cenah in masovna proizvodnja ... spet gremo v ta cikel."

"Če zamenjamo hitro modo z etično hitro modo, smo nekaj naredili, če bo pa to samo neki dodatek, pa ne," ugotavlja in dodaja, da se zaveda, da so vse znamke in oblikovalci del istega problema. "Tudi mi, trajnostna moda."

Štirideset odstotkov oblek se ne nosi, se zažgejo ali pa ležijo nekje na odpadu. Če bomo samo še dodatno nekaj proizvajali, nismo naredili nič. Če pa se zmanjša del, ki je škodljiv okolju in ljudem, pa lahko rečemo, da prinašamo pozitivne spremembe. Bomo videli, kako bo.

Da je trajnost postala trend, se kaže tudi v tem, da sta ga sebi v korist začela obračati giganta hitre mode, Zara in H&M. Zara z novo kolekcijo Join Life, v okviru katere obljubljajo, da oblačila izdelujejo ekološko, pravično in iz recikliranih materialov, pri H&M pa so se lotili izdelovanja kosov iz veganske alternative usnju, ki so izdelani iz grozdnih tropin. "Super ideja, vendar gre verjetno za veliko greenwashinga. Spet je vprašanje, kje je to narejeno in ali to sploh res potrebujemo."

Greenwashing je izraz za dajanje lažnega vtisa o okoljski ozaveščenosti znamke ali podjetja. Gre za tako imenovano "zeleno zavajanje" potrošnikov, da je določen izdelek prijazen do okolja, čeprav v resnici ni.

1 / 3 Najbolj priljubljene so pletenine, sploh obleke in dolge jope, zdaj pa so začeli izdelovati še torbice. 2 / 3 3 / 3

Torbice iz poliestra, ki se pretvarja, da je semiš, izdelujejo v Domžalah. Foto: Mila.Vert

Moda, izdelana na različnih koncih Slovenije

Pri Mila.Vertu sicer gredo v to smer, da bi bila njihova moda cenovno dostopnejša, za kar se trudijo predvsem zato, ker nočejo, da bi bila rezervirana le za luksuz, pravi Tina. Za to so v neki meri krivi tudi Nemci. "So precej cenovno občutljivi, saj imajo na razpolago veliko poceni etične mode."

Tako se cene kosov s podpisom Mila.Vert gibljejo od 60 do 400 evrov, pri čemer ponujajo skoraj vse: od kap in šalov, do oblek, jaken in plaščev, majic, srajc, kril in hlač. Še posebej priljubljene so njihove pletenine, ki pa na presenečenje mnogih niso izdelane iz volne, ampak iz ekološkega bombaža.

Prav vsi kosi so izdelani v Sloveniji, torbice v Domžalah, pletenine so delo pletilstva Jakopina z Gorenjske, vse ostale kose pa sešijejo na Muljavi. Materiali pridejo iz tujine, a so narejeni v skladu z najvišjimi certifikati, ki zajemajo tako okoljevarstvene kot socialne standarde, zatrjuje Tina. "Vsi, ki so vključeni v to, morajo dobiti pravično plačilo in delati v urejenih delovnih razmerah. Za zdaj zaupamo tem certifikatom."

Tako je videti nastanek kosov Mila.Vert:

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Certifikat in način dela, ki jih dela posebne

Še dodatno težo pa znamki daje certifikat PETA, ki je prišel kar sam s strani nemške PETE. "Pred dvema letoma so nam ga ponudili skupaj s čestitkami za čudovito vegansko kolekcijo. Potem sem razmišljala - pa saj jo imamo res (smeh)."

Certifikat ima precej močan vpliv predvsem na nemške, švicarske in švedske kupce, kjer so veganske skupnosti precej močne. "Tam obstaja kar nekaj trgovin, kjer prodajajo zgolj vegansko modo, njihove stranke pa ne kupujejo nič drugega."

Sicer pa znamko posebno dela tudi to, da kose izdelujejo le po prednaročilu, "made-to-order", kar pomeni, da kos izdelajo, ko ga stranka naroči in ne delajo zalog. "Ko pride naročilo, ga izdelamo v petih do sedmih dneh, velikokrat tudi prej."

Največ prodajo preko spleta, pri čemer jim pomagajo tudi vplivneži, a ne samo tisti, trajnostno naravnani, saj razmišljajo širše. "Ideja je, da se to razširi in iščemo vplivneže, ki so nam blizu tudi po slogu, saj nam je všeč, da začnejo o nas razmišljati tudi ženske, ki prej sploh niso."

Preverite tudi: