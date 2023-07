Prva izbira vseh, ki iščejo alternativne vire proteinov

Večina ljudi danes še vedno uživa meso in druge izdelke živalskega izvora, medtem ko se 18,3 odstotka Evropejcev opredeljuje za fleksitarijance in so tako druga največja prehranska skupina takoj za vsejedci. Za tako imenovane fleksitarijance je značilno, da na svoj vsakodnevni jedilnik uvrščajo predvsem veliko veliko sadja in rastlinske hrane, občasno pa si privoščijo tudi dober kos mesa. Kakovostno piščančje meso predstavlja dober in predvsem kakovosten vir beljakovin. Ena porcija piščančjega mesa (100 gramov) ima 23 gramov beljakovin in 1,5 grama maščobe.

Sendviči so priljubljen prigrizek tako med vsejedci kot fleksitarijanci, ki večinoma prisegajo na rastlinsko hrano, občasno pa si privoščijo tudi kaj mesnega. Foto: Shutterstock

Ko želja po uravnoteženem življenjskem slogu narekuje tudi prehrano, je tu Poli green

Trenutno linijo Poli green sestavljajo trije izdelki: klobasa Poli green, narezek Poli green (oboje proizvajajo v lastnem obratu v Zalogu) in zamrznjena pica Poli green, ki jo proizvajajo v sodelovanju s priznanim proizvajalcem pic v Italiji. Foto: Perutnina Ptuj

Za spremembo svoje prehrane se največkrat odločajo mlajši, in sicer predvsem zaradi zavezanosti trajnosti na vseh področjih in zaradi vedno večje želje po zdravem življenjskem slogu.

Prav vsi, ki smo se odločili, da bomo živeli bolj trajnostno in uravnoteženo, se že veselimo novih izdelkov, ki nam jih ponuja Perutnina Ptuj. Gre za tri izdelke, ki predstavljajo alternativni vir beljakovin, saj so izdelani na osnovi grahovih beljakovin. Našli jih bomo pod skupnim imenom Poli green, izbiramo pa lahko med klobaso Poli green, narezkom Poli green in pico Poli green.

Prva brezmesna Poli na osnovi grahovih beljakovin

Za vse, ki iščejo kakovostne izdelke na področju alternativnih virov proteinov iz kakršnihkoli razlogov, je od zdaj na voljo prva brezmesna Poli na osnovi grahovih beljakovin. Foto: Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj kot največji regijski proizvajalec piščančjega mesa in izdelkov z novo linijo Poli green sledi najsodobnejšim prehranskim trendom. "Naš cilj je, da Poli green postane prva izbira vseh, ki iščejo kakovostne izdelke na področju alternativnih virov proteinov iz kakršnihkoli razlogov," poudarja mag. David Visenjak, direktor za trženje v Skupini Perutnina Ptuj.

Poli green se ponaša z nizko vsebnostjo maščob, nizko energijsko vrednostjo in visoko vsebnostjo vlaknin. Izdelek je brez umetnih ojačevalcev okusa, brez umetnih barvil in brez alergenov.

"Pri razvoju Poli green smo si zastavili ambiciozen cilj razviti izdelek, ki bo visoko kakovosten, z ugodno hranilno sestavo, prvovrstnega okusa in bo upravičeval naziv Poli. Kot alternativo sojinim beljakovinam, ki jih pogosto uporabljajo v mesnih nadomestkih, smo izbrali grahove beljakovine, ker so nealergeni in visokokakovosten vir beljakovin, saj vsebujejo vse esencialne aminokisline, nimajo negativnih asociacij v očeh potrošnikov in hkrati omogočijo razvoj ustrezne teksture ciljnega izdelka," je o razvoju, specifikah in konkurenčnih prednostih novega izdela Poli green povedal Florijan Cajzek, vodja razvoja v Skupini Perutnina Ptuj.

Strogo varovana skrivnost legendarne Poli

Perutnina Ptuj je prva, ki je leta 1974 na trg poslala barjeno piščančjo klobaso Poli, ki je v tistem času predstavljala pravo avantgardo. Ponosni so na to, da izdelek že skoraj 50 let sledi zavezi kakovosti, ta pa je rezultat vrhunskih postopkov izdelave in originalne recepture, ki ostaja strogo varovana skrivnost.

Danes je priljubljena in kultna blagovna znamka Poli vodilna znamka na trgu, ki je tudi ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk pri nas in v regiji jugovzhodne Evrope. Danes so nori na Poli vse od Skandinavije do Sredozemlja, poleg tega pa v ZDA in Združenih arabskih emiratih.