Nova ideja za vegansko prilogo za piknik: solata z gorčičnim tofujem in pomarančno polivko

Obljubimo, končna kreacija je ravno tako slastna, kot se sliši v naslovu, pa še priprava je hitra in preprosta. Čeprav gre za vegansko jed, je več kot odlična priloga za vsakogar, sploh če se na žaru že obračajo mesni izdelki, poleg katerih bi radi prigriznili še nekaj svežega. Pisana solata, ki jo je pripravila kulinarična ustvarjalka Nina Zorčič, je izjemno bogata z vitamini, vlakninami in proteini, zato jo lahko postrežete tudi kot glavno jed ob kosilu.

Foto: ETA

Za pripravo slastne pomladne solate boste potrebovali naslednje sestavine:

Gorčični tofu:

200 g tofuja

1/2 čajne žličke soli

2 jedilni žlici delno mlete gorčice Natureta + dodatni 2 jedilni žlici

1 jedilna žlica javorjevega sirupa + dodatna 1 jedilna žlica

2 jedilni žlici olivnega olja

1/2 čajne žličke popra

Pomarančna polivka z gorčico: Foto: ETA

sok 1 pomaranče

1/2 čajne žličke soli

50 g olivnega olja

1/2 čajne žličke popra

1 jedilna žlica sezama

2 jedilni žlici delno mlete gorčice Natureta

2 jedilni žlici kisa

1/2 čajne žličke provansalskih začimb

Dodatki za solato:

zelena ali mešana solata

nekaj jedilnih žlic čičerike Natureta

nekaj srebrnih čebulic Natureta

nekaj češnjevih paradižnikov

polovica manga

pest oreščkov

rezine pomaranče

Foto: ETA 1. V posodi zmešajte tofu, narezan na manjše kocke. Dodajte sol, dve jedilni žlici gorčice, eno jedilno žlico javorjevega sirupa, olivno olje in poper. Premešajte, da se marinada razporedi po vsem tofuju. Tofu lahko spečete takoj, lahko pa ga pred peko marinirate dve uri za še bolj poln okus.

2. Tofu popecite na segreti ponvi, brez dodanega olja. Pražite nekaj minut, da se zlato zapeče. Nato ugasnite ogenj in dodajte še eno jedilno žlico javorjevega sirupa in dve jedilni žlici gorčice. Ponovno premešajte in odstavite.

3. V manjši posodici/kozarčku s pokrovom zmešajte sok pomaranče, sol, olivno olje, poper, sezam, gorčico, kis in provansalske začimbe. Zaprite s pokrovčkom in močno pretresite, da se vse združi v enoten preliv. Poskusite in po želji dodatno začinite.

4. Sestavite solato. Solati dodajte nekaj čičerike, srebrnih čebulic in razpolovljenih češnjevih paradižnikov. Dodajte polovico manga, narezanega na kocke ali rezine. Posujte s pestjo celih ali nasekljanih oreščkov in dodajte popečen gorčični tofu.

5. Vse skupaj pokapajte s pomarančno polivko in dekorirajte z rezinami pomaranče. Postrezite ob pikniku, dodate pa lahko tudi krekerje.

Foto: ETA

Dober tek!