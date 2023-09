Če ste utrujeni od stalnih težav s kožo, imamo rešitev

Zaradi naraščajočega onesnaženja, prisotnosti različnih strupenih snovi, hitrega načina življenja ter genetskih dejavnikov in zdravstvenih predispozicij se danes vse pogosteje pojavljajo dermatološke težave. Med množico izdelkov, ki so nam na voljo, je včasih težko vedeti, kateri bi bil najboljši za nas in hkrati naraven ter varen za pogosto uporabo.

Foto: Shutterstock

Pogosto se znajdemo v situaciji, ko nenehno menjavamo izdelke za nego, saj ne zagotavljajo dovolj za nego zahtevne in občutljive, težavne kože.

Diamant med izdelki za nego kože

Inovativna formula v kremi Zeotex Derm vaši koži zagotavlja številne koristi. Foto: Zeotex Toda našli smo pravi "diamant" v naravni negi težavne kože, in to je krema ZEOTEX DERM, ki temelji na naravnem detoks mineralu zeolitu in elementarnem srebru.

Sinergija njunega skupnega delovanja učinkuje na širok spekter vzrokov različnih dermatoloških težav (bakterije, virusi, glivice), uporabljajo pa jo lahko vse starostne skupine, saj je veganska, naravna sestava in ne vsebuje parabenov in škodljivih konzervansov.

Primerna za vso družino

Če ste utrujeni od iskanja naravne in učinkovite rešitve, je krema ZEOTEX DERM priporočljiva pri vseh težavah s kožo, ekcemih, lišajih, dermatitisu, rozacei, seboreji, psoriazi, glivičnih okužbah, aknah, rdečini in srbenju kože.

Kar je res čudovito, poleg tega, da pomaga pri reševanju vseh težav, je dejstvo, da jo lahko uporablja vsa družina.

ZEOTEX DERM bo pomagal pomiriti težave ter hkrati globoko regenerirati in osvežiti kožo. S svojim delovanjem podpira tudi proces obnavljanja celic, zato ima tudi učinek proti staranju.

V kombinaciji z masko do čudovitih rezultatov

Eden najbolj razširjenih dermatoloških problemov danes so akne, od najstnikov do odraslih, mnogi se vsakodnevno spopadajo s to zahtevno težavo.

Z uporabo kreme ZEOTEX DERM dosežemo odlične rezultate v kombinaciji z detoksično, revitalizacijsko masko za obraz ZEOTEX MASK.

Na osnovi zeolita, gline, aktivnega oglja in cinka bo ta maska očistila pore vseh nečistoč – brez občutka zategovanja – in koži nudila podporo pri boju proti aknam, ogrcem in odvečnemu sebumu.

Formula ZEOTEX DERM podpira sposobnost regeneracije kože, izboljša strukturo in videz kože.

Zakaj je krema ZEOTEX DERM posebna?

ZEOTEX DERM uporablja moč naravnega minerala zeolita za globinsko čiščenje kože. Foto: Zeotex ZEOTEX DERM preprečuje pojav težav s kožo in olajša obstoječe. Podpira sposobnost obnavljanja kože in izboljšuje njeno strukturo, s čimer se izboljšata njen videz in svežina.

Pohvali se lahko z 98-% naravno, vegansko sestavo, med katero izstopajo naslednje sestavine: zeolit ščiti kožo pred strupi, nečistočami in škodljivimi snovmi ter ima protiprašno delovanje.

Elementarno srebro ima protimikrobno in protivnetno delovanje, ki je izjemno pomembno za pomoč pri pomirjanju vnetij ter tvori zaščitno plast, ki uravnava in stabilizira kožno mikrofloro ter odstranjuje neželene mikroorganizme.

Celoten spekter molekulskih mas hialuronske kisline za hidratacijo v globljih in površinskih plasteh kože.