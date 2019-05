Znane Slovenke ne gredo več po sledeh svojih mam in babic #video

Zagorela polt ni več tako v trendu, kot je bila pred leti in desetletji, ko so se ljudje po ure in ure nastavljali sončnim žarkom, da bi za nekaj tednov dobili zavidanja vredno porjavelo polt. Proti pretiranemu sončenju so tudi številne znane Slovenke, ki se zadnje čase v urah, ko je sonce najmočnejše, temu najraje izognejo.

"Poskušam ozaveščati prijateljice, družino in bralke svojega bloga, da so UV-žarki res škodljivi, da povzročajo raka in prezgodnje staranje. Kadar z družino potujemo v tropske kraje, vidim, da je tam problem še hujši, zato na počitnicah v bližini Ekvatorja svetujem zaščito 50+," nam je zaupala priljubljena blogerka in vizažistka Nika Veger.

Ob tem je poudarila, da so obleke primarna zaščita pred soncem, kreme pa šele sekundarna, ter da je vsakodnevna zaščita nujna tudi, ko nismo na počitnicah. "Tudi v mestu bi vsak dan priporočala zaščitni faktor 25+, 30+. Seveda pa moramo vedeti, da ličila niso primerna zaščita kot osnova."

Nika Veger opozarja, da so obleke primarna zaščita pred soncem, kreme pa šele sekundarna. Foto: Ana Kovač

Nič več po štiri ure na močnem soncu

Z njo se strinja tudi kolegica Lea Filipovič oziroma Lepa afna, ki pravi, da sama na močnem soncu preprosto ne zdrži. "Rada se sončim, a nikoli ob tistih najbolj norih urah, ko je sonce najmočnejše, ker mi to enostavno ne ustreza. Se pa po kopanju v morju vedno postavim na sonce, da se posušim, potem pa se umaknem v senco. Na soncu nisem nikoli dlje kot kakšnih 20 minut.

Ni pa več tako kot takrat, ko so bile naše mame in stare mame mlade: da bi se namazale z oljem in se nastavljale soncu po štiri ure.

Tudi nekdanja tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić in blogerka Tjaša Kokalj Jerala sta spoznali, da jima izpostavljanje soncu ne ustreza več.

"Iščem zdrave alternative, ker si želim zagorele polti, a vseeno nočem škodovati koži. Opažam tudi porast uporabe samoporjavitvenih krem in pen. Dekleta se zavedajo nevarnosti sonca, kar mi je zelo všeč," nam je zaupala Indira, Tjaša pa, da je na sebi že opazila, kako je sonce povzročilo določene znake staranja. "Sicer v bolj omiljeni verziji, a ravno toliko, da se začneš bolj zavedati svojega telesa. Jaz in sonce nisva več takšna prijatelja, kot sva bila, a predvsem na način, da mi povzroča glavobol. In tega ne maram. Zdaj se bolj skrivam, saj čutim, da je sonce postalo tudi močnejše."

Indira išče bolj zdrave alternative. Foto: Ana Kovač

Tjaša pa pravi, da je sonce na njej že povzročilo določene znake staranja. Foto: Ana Kovač

Pri mazanju marmelade je potrebna previdnost

A rahlo zagorela polt je še vedno zaželena, ugotavlja Nika Veger, sploh pri mlajših dekletih, ki jo zadnja leta pridobivajo z izjemno priljubljeno marmelado znane slovenske kozmetike. Čeprav prinaša res lepo obarvano kožo, jo je treba uporabljati po pameti, svari Nika.

"Dekleta naj se zavedajo, da gre pri tem za porjavitev, a brez zaščite. Z marmelado bodo zelo zagorele, a hkrati tudi opečene. Mora se uporabljati skupaj z zaščitnim faktorjem, kar sicer tudi piše na embalaži."

Z njo se strinja tudi vodja tržnih komunikacij pri Kozmetiki Afrodita Judita Železnik, ki razlaga, da je marmelada, ki praznuje že peto obletnico, namenjena predvsem sončenju v ne najbolj kritičnih urah, zgodaj dopoldne in pozno popoldne. Navsezadnje je tudi sama marmelada nastala na podlagi starega izročila, ko sonce še ni bilo tako močno.

Judita Železnik priporoča uporabo marmelade v zgodnjih dopoldanskih in poznih popoldanskih urah. Foto: Ana Kovač

"Gre za ljudsko izročilo naših babic, ki so poznale določene naravne dobrote, kot so denimo korenčkovo olje, oljčno olje, in se z njimi mazilile poleti, da so dobile lepši ten. Seveda takrat sončni žarki niso bili tako močni, zato so bili to dokaj varni nanosi, brez opeklin, danes pa ni tako."

Sicer pa je njihova marmelada v zadnjih poletnih sezonah postala tako priljubljena, da ob tej besedi v vročih mesecih redkokdo pomisli na sladki sadni pripravek, ki se poje.

