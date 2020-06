Za oblačila naj bi zapravili pet odstotkov mesečne plače #video

Če kdaj, potem je zdaj, po koronakrizi, čas za temeljit razmislek o nakupovalnih navadah, ko gre za kupovanje oblačil.

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani je povedala, da finančni strokovnjaki pravijo, da je v okvirih razumnega zapravljanja, če za oblačila zapravimo pet odstotkov mesečne plače. "Če bi to preračunali glede na povprečno slovensko plačo, bi dobili od 50 do 60 evrov na mesec in od 600 do 700 evrov na leto."

Kadar Pisanijeva to omeni na enem od svojih seminarjev, je številka najbolj všeč moškim, saj jih večina pravi, da sploh ne zapravijo toliko, medtem ko ženske "tiho razmišljajo o tem, koliko preveč so zapravile", razlaga.

Za uspešen nakup se šteje oblačilo, ki ga nato v povprečju oblečete več kot šestkrat. Foto: Getty Images

Na začetku sezone kupimo kose, ki nas veselijo in so del našega sloga

Za tiste najbolj zapravljive ima strokovnjakinja rešitev: "Izdelavo koncepta, v katerem številko, koliko zapravite v enem letu, primerjate s prihodki in se za nakupe odločate v začetku sezone."

Racionalni in najbolj pametni nakupi se namreč zgodijo v začetku sezone, pojasnjuje sogovornica, "čeprav so oblačila malo dražja kot med popusti".

"Ampak takrat kupimo dobro in takrat kupimo oblačila, ki nas razveselijo, jih imamo radi in so del našega sloga. Na ta način oblačila potem nosimo pogosto oziroma več kot šestkrat. Povprečen Evropejec namreč danes posamezno oblačilo obleče manj kot šestkrat."

Pisanijeva svetuje, da se po nakupih odpravite na začetku sezone, ne takrat, ko se začnejo popusti. Foto: Getty Images

Tri pravila za bolj racionalne nakupe

Ravno zato, ker veliko ljudi danes en kos oblačila obleče manj kot šestkrat, je Pisanijeva sestavila tri pravila, s katerimi boste kupili kose, ki jih boste oblekli več kot šestkrat in bili s tem nad povprečjem:

pravilo: "Kupujte v kompletu - usklajene kose oblačil, saj tako kupujete premišljeno. Naredite stajling v trgovini, doma ob šestih zjutraj vam ga verjetno ne bo uspelo." pravilo: "Kupujte na začetku sezone ali čisto na začetku razprodaj." pravilo: "Pustite etiketo s ceno vsaj kakšen dan na oblačilu. Če ugotovite, da nakup ni bil v redu, obleko nesite nazaj v trgovino."

