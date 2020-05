Nakup enega kosa oblačila si lahko privoščijo le nekateri #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Modna industrija se je v času novega koronavirusa upočasnila, nekje celo povsem zaustavila, zdaj pa se ponovno zaganja. In če je v kateri panogi, potem je v tej pomembno, da se ne vrnemo k stari navadi pretiranega zapravljanja in kopičenja oblačil. Kako vseeno graditi boljšo garderobo, ki nam bo služila še dolga leta, svetuje strokovnjakinja za kulturo oblačenja.

Kako sestaviti dobro, usklajeno in kvalitetno garderobo, Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja, svetuje že več desetletij. A še vedno se mora kot pokvarjena plošča ponavljati, da naj bo kvaliteta pred kvantiteto.

Ko je nastopila karantena zaradi novega koronavirusa, in so se prioritete spremenile, je bila modna industrija postavljena na stranski tir in redko kdo je razmišljal o novih oblačilih. Čas je bil za temeljit premislek.

Modni strokovnjaki tako zdaj upajo, da se bodo številni ljudje novih nakupov lotevali bolj premišljeno. Pisanijeva ima že nekaj napotkov.

Na lov za novimi modni kosi se vedno odpravite premišljeno in z dobrim načrtom, pravi strokovnjakinja. Foto: Getty Images

Za nakupovanje si je potrebno vzeti čas

"Največja napaka je, da kupimo samo en kos oblačila. Kupijo ga lahko le tiste, ki imajo zelo dobro izdelan slog in totalen pregled čez celo garderobo," meni strokovnjakinja in dodaja, da lahko zgolj en kos naenkrat kupijo tisti, ki "že takoj točno vedo, kako bodo to lahko kombinirali z drugimi kosi, ki jih že imajo".

A takšni so redki, razlaga, zato večini svetuje nakupovanje v kompletu, najbolje že v trgovini sestavljen komplet oblačil, ki so usklajena. "To je dobra varovalka, saj majico za 30 evrov lahko kupimo mimogrede, kompleta za 100 evrov pa ne. Moramo si vzeti čas in dobro premisliti."

Pisanijeva pa ima še drugo "varovalko": nakup oblačil, ki jih lahko oblečete že jutri. "Če si lahko rečete, da lahko to stvar že jutri oblečete v službo, je to zagotovo dober nakup, dobra investicija."

Kapsulna garderoba, polna kosov, ki se lahko medsebojno kombinirajo, je ključ do omare, v kateri boste vedno našli kaj za obleči. Foto: Getty Images

Naj rešitev? Kapsulna garderoba 13 kosov, iz katerih dobite 60 kombinacij

Priporoča tudi kreiranje tako imenovane kapsulne ali usklajene garderobe, o kateri se zadnja leta sicer veliko govori v smislu trajnosti in lažjega kombiniranja. Tudi sama zagovarja ta princip, saj lahko pri takšni garderobi iz 13 kosov dobimo 60 kombinacij.

"To je že zahteven projekt, ključni kosi pa sive barve. Siva barva je tista, ki se zelo dobro kombinira in je vedno dober nakup, če nam je siva barva seveda všeč."

Za začetek pa priporoča nakup dveh kompletov, ki se "medsebojno usklajujeta in lahko kombinirata". A že, če bi se držali "recepta" enega in bi okrog njega gradili svojo garderobo, bi bila ta v roku dveh let povsem usklajena, še razlaga strokovnjakinja.

