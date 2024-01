Vrečka za sendviče? Ne, to je nova kreacija znane modne hiše.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri modni hiši Louis Vuitton so nedavno predstavili novo torbo, katere izgled je navdihnila kar vrečka za malico oziroma sendviče.

Unikatna torbica, ki so jo izdelali pri francoski modni hiši, je narejena iz govejega usnja, kmalu pa je postala senzacija na družbenih omrežjih in tudi sprožila številne kritike predvsem zaradi njene cene in neoriginalnosti.

Torbo, ki izgleda kot vrečka za sendvič, je oblikoval glasbenik in producent Pharrell Williams, od lanskega poletja tudi moški kreativni direktor pri Louis Vuittonu, ki je povedal, da je navdih črpal iz tradicionalne papirnate vrečke za sendvič. Pri omenjeni torbi so ohranili natančno enako barvo ikonskih nakupovalnih torb hiše z značilnim napisom 'Louis Vuitton' in modrim zapiralom za varovanje dragocenosti, morda pa tudi za shranjevanje sendvičev.

V torbi tudi žep z zadrgo

"Torba za sendviče Louis Vuitton je narejena iz prožnega govejega usnja v popolnoma enaki barvi kot slavne nakupovalne torbe hiše. Na njej sta enaka napisa 'Louis Vuitton' in 'Maison Fondee En 1854'. V notranjosti sta žep z zadrgo in dvojni ploski žep za organizacijo stvari," so v opisu nove stvaritve zapisali pri modni hiši.

Torba meri 30 centimetrov v dolžino, 27 centimetrov v višino in 17 centimetrov v širino, zaradi značilnega dizajna in visoke cene, stane namreč nekaj več kot tri tisoč evrov, pa je že sprožila različne odzive spletnih komentatorjev in potencialnih kupcev. Nekateri nad ekstravaganco novih umetniških stvaritev niso ostali ravnodušni, spet druge je zmotila visoka cena, tretji pa menijo, da modnim oblikovalcem v modni industriji res zmanjkuje navdiha za nove kreacije.

Vuittonovo torbo za sendviče so začeli prodajati 4. januarja letos.

