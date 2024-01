Družbena omrežja, še posebej TikTok, so zadnje tedne in mesece preplavljena s posnetki termovk v obliki velikih skodelic, ki jih je mogoče kupiti v najrazličnejših barvah, najbolj zaželene pa so tiste, ki so izdelane v posebnih izdajah ter omejenih količinah in za katere so se kupci (predvsem v ZDA) pripravljeni tudi stepsti.

Gre za termovko The Quencher, ki jo je več kot sto let staro ameriško podjetje Stanley na trg poslalo leta 2016. Odžejalnik, kot bi lahko prevedli to ime, je jeklena termovka v obliki velike skodelice, v katero je mogoče naliti 1,2 litra tekočine, kot drugi izdelki podjetja Stanley pa je bila s svojo prostornostjo, robustnostjo in praktičnostjo sprva namenjena predvsem delavcem.

V prvih letih proizvodnje kakšnega večjega prodajnega uspeha z njo niso dosegli in so jo leta 2019 celo nehali dobavljati in promovirati, nato je na čelo podjetja Stanley prišel Terence Reilly, nekdanji šef marketinga v podjetju Crocs, in zaslužek z odžejalniki je s 73 milijonov dolarjev leta 2019 zrasel na neverjetnih 750 milijonov dolarjev v letu 2023.

Kaj se je zgodilo? Povsem so spremenili ciljno skupino kupcev in začeli nagovarjati predvsem ženske, in to zlasti prek blogov in družbenih omrežij. Nenadoma je vsaka spletna vplivnica ob sebi ves čas imela ogromno skodelico, nekatere so jih imele v različnih barvnih odtenkih, da so jih lahko kombinirale z oblačili, največja obsedenost s temi termovkami pa se je začela novembra lani.

Takrat je uporabnica TikToka Danielle Lettering objavila video svojega avtomobila, ki je zgorel. Notranjost avtomobila je bila razen ene podrobnosti povsem uničena – termovka Stanley je bila videti skoraj povsem nedotaknjena.

Nekaj dni pozneje je ta posnetek na TikToku delil še Reilly, prej omenjeni predsednik podjetja Stanley, in nesrečni lastnici uničenega avtomobila sporočil, da ji ne bo poslal le nove zaloge termovk, temveč povsem nov avtomobil. Ob tej potezi je TikTok "eksplodiral" in legenda je bila rojena.

Stanleyjeva termovka oziroma skodelica je bila tako eno najpriljubljenejših daril preteklega božiča, sploh z valentinovim navdihnjena posebna izdaja, ki so jo predstavili decembra in za katero so se kupci dobesedno grebli. Še več – v prodaji so tudi okraski za termovke, kot so obeski in nalepke.

Ob tem velja omeniti, da termovka ni ravno poceni, zanjo je treba odšteti 45 dolarjev (v spletni trgovini za Evropo 49,95 evra), tiste iz omejenih kolekcij pa preprodajalci na spletu ponujajo za več sto dolarjev. Iz trajnostno naravnanega izdelka, ki naj bi ga lahko uporabljali vse življenje, pa je odžejalnik postal modni dodatek, ki ga je pod vplivom potrošniške mrzlice treba nujno imeti v čim več barvnih odtenkih. Do naslednjega viralnega trenda.

