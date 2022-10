Viralni posnetek: "Pri nas otroke v vozičkih pustimo zunaj, tudi če dežuje"

"Danska praksa, da dojenčki spijo zunaj v svojih vozičkih, ni le običaj, temveč to priporočajo tudi porodničarji," je Annie Samples pojasnila v videu na TikToku, v katerem je pokazala polno "parkiranih" otroških vozičkov na danskih ulicah.

"Pravijo, da so otroci zaradi svežega zraka bolj zdravi in bolje spijo, zato otroke puščamo zunaj ob vsakem vremenu. Oblečemo jih v lahka volnena oblačila in pokrijemo s pernato odejo, ki regulira telesno temperaturo otrok in jih greje, a ne preveč," je nadaljevala 36-letna Američanka, ki na Danskem živi z možem in štirimi otroki. Dodala je, da svoje otroke v vozičku zunaj na svežem zraku pušča tudi doma.

"Na Danskem je povsem običajno, da med nakupovanjem ali sedenjem v lokalu otroka pustiš zunaj v vozičku, seveda pa ga starši ves čas opazujejo oziroma imajo v vozičku elektronsko varuško," je pojasnila, "otrok ne bo nihče ugrabil, ker nihče noče te odgovornosti, poleg tega pa naše zdravstvo brezplačno oziroma z minimalnimi stroški pomaga vsakomur, ki si želi otroka."

Anniejina objava je nemudoma postala viralna, ob njej pa se je vsula kopica komentarjev njenih ameriških sledilcev, ki so se čudili temu, kako varna država je Danska. "Pri nas ne smeš zunaj pustiti niti dostavljenih paketov, ker jih takoj kdo ukrade," je komentirala ena od sledilk, druga pa dodala: "Ne predstavljam si, kako je živeti v tako varni družbi. In to je žalostno."

