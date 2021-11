To so čevlji, ki jih to sezono zapovedujejo slovenske modne vplivnice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med brskanjem po družbenih omrežjih so nam v oko padli čevlji, na katere prisegajo slovenske modne vplivnice. Lepa Afna, Katarina Benček, Nika Zorjan in Špela Kastelic to sezono narekujejo visoke bulerje z vezalkami.