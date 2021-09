Poiskali smo najlepše in najudobnejše modele obutve za jesen!

Oglasno sporočilo

Kdo pravi, da udobno ne more biti tudi v stilu? Letošnjo jesen bomo nosile prav to – modele, ki zagotavljajo udoben korak, pri tem pa so videti fantastično in nam omogočijo prekrasen videz!

Z novo kolekcijo Deichmann pod sloganom Kamorkoli greš bomo jesen pričakale v najudobnejših modelih ne glede na to, ali se bomo odločile za priljubljene gležnjarje, nizke škornje, modne supergice ali stilsko dovršene loaferke z enkratnimi dodatki, ki bodo naše jesenske stajlinge spremenili v neustavljivo privlačne.

Debelejši podplati: jesen v stilu grungea

Ta stil je kot nalašč za hladnejše dni. Če se boste odločile za čevlje ali škornje z debelejšim podplatom, vsekakor ne morete zgrešiti. Pridobile boste nekaj centimetrov višine, vašemu stajlingu pa bo ta obutev prinesla malce uporniškega, grungeovskega pridiha. Letos so debelejši podplati skoraj obvezni dodatek vsakih gležnjarjev in škornjev, pridružile pa so se jim tudi loaferke – za udoben, stabilen in neskončno stilsko dovršen korak! Izbirate lahko med veliko modeli nevtralnih barv, ki jih boste zlahka kombinirale s svojim izbranim stilom.

Vedno priljubljene superge: kosi, ki ne smejo manjkati v vaši omari

Glamur in superge se že dolgo ne izključujejo več, zlasti priljubljena in opazna je kombinacija bele, črne ali bež barve z bleščečimi kristali, bleščicami ali bunkicami. Si želite tudi malo romantičnega, nežnejšega pridiha? Preizkusite ljubko kombinacijo popolnoma belih superg s kovinsko rožnatimi odtenki. S trendovskimi supergami modnega retro in uličnega videza boste zagotovo privabljali poglede, poleg tega enobarvnim oblačilom dajejo harmoničen zaključek, večbarvnim pa ekstravaganten pridih.

Torbice za vsako priložnost v nevtralnih barvah in klasičnem stilu

Eleganca in funkcionalnost je združena tudi v Deichmannovi kolekciji torbic za jesen in zimo. Priljubljene jesenske barve, kot sta črna in bež, in rjavkasti odtenki so obogateni z različnimi odtenki jagodičevja. Črni stili, zakovice in verige bodo dodali pridih punka, kar ustvarja idealno protiutež robustnim škornjem in zaokrožuje odličen stajling.

Ste ljubiteljice monogramskih torbic z logotipom blagovnih znamk? Naj to sezono nikakor ne manjkajo v vaši omari, med dodatki pa bodo pravi zimski videz pričarali takšni iz umetnega krzna ali prijetno mehke tkanine v jesenskih odtenkih, kot so bež, rumena ali barva konjaka.

Iščete še več navdiha, kako bi najbolje kombinirale svoje stajlinge z izbranim parom obutve iz nove jesenske kolekcije Deichmann? Naj vas navduši izbira modnih vplivnic Nike Krmec, Zale Zagoričnik, Zale Iskra in Katarine Mljač, ki skupaj z izjemno Lili Čadež blestijo v svoji podobi. Kateri čevlji so vam pisani na kožo?

Celotna kolekcija je že na voljo v vseh poslovalnicah Deichmann po vsej Sloveniji. Ogledate si jo lahko tudi na spletnih straneh www.deichmann.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Deichmann.