Izbor idealnih gležnjarjev in škornjev, ki bodo to jesen in zimo osvojili vaše srce

Oglasno sporočilo

Udobno smo že zakorakale v jesen in prihaja še hladnejše zimsko obdobje. Pravi trenutek je za navdih in izbor toplejše obutve, ki nas bo varovala in zaščitila pred hladnim vremenom, hkrati pa nam bo omogočila udoben korak in nas ponesla na ulice v odličnem slogu.

Pregledali smo sloge in najnovejše modne poslastice ter naredili izbor fantastičnih gležnjarjev in škornjev, ki bodo krojili to sezono in ki se jim ne boste mogle upreti.

GLOMAZNO IN BLEŠČEČE

Ste že napol v pričakovanju prazničnih dni? Letos tako zelo moderni gležnjarji z bleščicami ali srebrnim/zlatim bleskom bodo zagotovo privabili marsikateri pogled, vam pa omogočili, da postavite piko na i dovršenemu slogu in jesenski eleganci. Ste ljubiteljice chelsea sloga? Ta sezona bo zagotovo vaša.

Za bolj ekstravaganten stajling pa izberite priljubljeni grunge stil gležnjarjev ali nizkih škornjev z debelejšim podplatom in bolj robustnimi zaključki. Tudi če na prvi pogled daje vtis uporništva, se enkratno kombinira z vsemi oblačili, poleg tega pa je neskončno udoben.

MODNI TREND TE JESENI: BELI ŠKORNJI

Stajling: @tjasa_kokalj_jerala

Bela obutev je zagotovo hit te jeseni in zime in je obnorela številne vplivnice po vsem svetu, očarala pa je tudi nas. Priljubljeni model belih gležnjarjev v chelsea stilu, ki ga nosi Tjaša Kokalj Jerala, je tokrat kombiniran s črnimi detajli, kar mu daje visok kontrast in omogoča preprosto kombiniranje za vsako priložnost.

Niste prepričane, da je bela odtenek za vas? Brez skrbi! Zlahka boste zamenjale klasične chelsea modele v črni ali rjavi barvi za takšnega v belem odtenku, poleg tega pa se bo ta barva dobro obnesla tako ob formalnih kot čisto neformalnih priložnostih ter vam omogočila dovršen videz za jesenske in zimske dni. Na voljo je zares veliko prekrasnih modelov gležnjarjev, nizkih, pa tudi visokih škornjev v belih in pastelnih odtenkih, s katerimi boste zasijale.

Letos je še posebej priljubljena usnjena obutev, ki vam bo omogočila bolj udoben in varen korak, pa tudi bolj vas bo varovala pred vremenskimi nevšečnostmi. Poleg tega boste take čevlje zlahka nosile več sezon, zato je vredno investirati v bolj kakovostno usnjeno obutev.

MINIMALISTIČNI DODATKI ZA PRIDIH ELEGANCE

Že na začetku jeseni smo občudovali prekrasne, malo vidnejše dodatke na oxfordkah in loaferkah, kot so verige, debelejše zadrge in večje zaponke. Ta trend se zdaj odraža tudi na prekrasnih modelih gležnjarjev ter nizkih in visokih škornjev. Zelo priljubljeni nizki škornji z vezalkami vas bodo očarali z neskončno možnostmi kombinacij stajlingov, za bolj romantičen pridih pa priporočamo visoke škornje ali škornje čez koleno z dodanimi stilskimi vezalkami na vrhu.

PREKRASNE TORBICE ZA DOPOLNITEV IDEALNEGA STAJLINGA

Enkratnega stajlinga si brez lepe elegantne torbice ne znamo predstavljati, saj zaokroži naš videz in postavi tisto piko na i. To sezono bomo izbirale torbice s krajšim ročajem, ki je še vedno tako dolg, da ga lahko zavihtimo čez ramo, ter takšne, ki veljajo za večno klasiko in brezčasne modele – enobarvne z malo vidnejšimi zaponkami, verižicami ali gumbi.

Svojo priljubljeno kombinacijo obutve in modnih dodatkov poiščite po najugodnejših cenah v trgovinah Deichmann, saj je celotna kolekcija že na voljo v poslovalnicah po vsej Sloveniji. Ogledate si jo lahko tudi na spletni strani www.deichmann.com.

Naročnik oglasnega sporočila je Deichmann.