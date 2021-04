V trenutku, ko so bili športni copati, izdelani v sodelovanju z znamko Nike in raperjem Kanyejem Westom, ponujeni na dražbi, so poznavalci že vedeli, da bodo dosegli visoko vrednost. Sprva so jih ocenili na milijon ameriških dolarjev (okrog 830 tisoč evrov), a se je izkazalo, da so jih podcenili.

Kupec – gre za platformo RARES, ki vlaga v športne copate – je zanje odštel kar 1,5 milijona evrov.

Pričakovali so, da jih bodo prodali za skoraj pol manj. Foto: Reuters

Premagal je Jordana

Nike Air Yeezy so s tem postale najbolj prodajane superge v zgodovini, iz dražbene hiše Sotheby's pa so še sporočili, da so to hkrati prvi športni copati, ki so presegli mejo milijon dolarjev.

Doslej je rekord za to nosil Michael Jordan; podpisane superge Nike Air Jordan 1, ki jih je nosil leta 1985, so lani v hiši Christie's prodali za okrog 510 tisoč evrov.

Gre za najbolj prodajane superge v zgodovini. Foto: Reuters

Superge so bile prototip linije Yeezy, ki sta jo za Nike razvila Kanye in Mark Smith. Foto: Reuters

Dokaz, da je eden najvplivnejših oblikovalcev

Kanye je superge prvič nosil februarja 2008 na podelitvi grammyjev, med odmevnim in čustvenim nastopom pesmi Hey Mama in Stronger. Nastop je na družbenih omrežjih odmeval še dneve in tedne, kar je pripomoglo k temu, da so superge, nekoč namenjene zgolj športnim aktivnostim, postale vse bolj priljubljena modna obutev.

To potrjuje tudi Brahm Wachter, ki je pri avkcijski hiši Sotheby's odgovoren za ulično modo in sodobne zbirateljske kose. Ob rekordni prodaji Kanyejevih superg je sporočil, da rekordni znesek nakazuje, da je 43-letni raper eden najvplivnejših oblikovalcev oblačil in superg današnjega časa.

Kanye je superge Nike Air Yeezy nosil leta 2008 na Grammyjih. Foto: Reuters

Preberite tudi: