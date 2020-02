Slovenski vplivnici oropali na pariškem tednu mode #video

Slovenski modni vplivnici Lara Begič in Anastasia Sergeeva imata skupaj nekaj manj kot deset tisoč sledilcev, a ta majhna številka v svetu vplivnežev zanju ni bila ovira, ko sta si zaželeli priti na tedne mode v svetovnih modnih prestolnicah.

Ogledali sta si že šove v Milanu, Parizu in nazadnje v New Yorku, a v francoski prestolnici se jima je takoj ob prihodu zgodilo nekaj precej neprijetnega, saj ju je ob štirih zjutraj oropala skupina ljudi.

Med ropom sta jo na srečo dobro odnesli, a si nista več upali na podzemno železnico. Foto: Marko Delbello Ocepek "Obkolila naju je skupina mešanih ljudi, od mlajših do starejših, ki sploh niso bili videti povezani. Sprva nisva dojeli, za kaj gre, saj so se začeli dreti in zganjati paniko. Potem smo šli na podzemno, kjer so naju ločili, da se nisva videli, nato pa sva opazili, da imava odprti torbi. Jaz sem imela na srečo zaklenjeno, Anastasii so pa vzeli denarnico. Zagnali sva paniko, saj ima ona rusko državljanstvo. Če bi ji ukradli denarnico, ne bi imela več vizuma. K sreči so denarnico vrgli nazaj, a ji iz nje ukradli 300 evrov gotovine," nam je zaupala Lara in dodala, da jo je bolj kot rop pretresla situacija, v kateri se je ta zgodil.

"Grozno nama je bilo predvsem zato, ker v tistem trenutku sploh nisva vedeli, kaj se dogaja, ura je bila štiri zjutraj in nisva dojeli, dokler ni bilo že prepozno. Mislim, da bi bilo precej bolje, če bi šlo za navaden rop, torej da bi od naju zahtevali denarnico in telefon (smeh, op. p.)."

Po tem si nista več upali na podzemno železnico, jima je pa tamkajšnji varnostnik kasneje povedal, da imajo velike težave s takšnimi organiziranimi ropi. "Zberejo se ljudje, za katere na prvi pogled sploh ne bi rekli, da so skupaj. Njihova tarča so turisti, ustvarijo paniko in jim v tej paniki poberejo stvari."

Dogodek se je zgodil lani in se ga danes spominjata z nasmeškom na obrazu. Zavedata se tudi, da sta bili zaradi veliko kovčkov precej lahki tarči. "Imeli sva kovčke, nahrbtnike, torbice ... Mislim, da so naju takoj opazili in si rekli, da sva lahki tarči," nam je razložila Anastasia.

Sami stopili v stik z oblikovalci in imeli srečo

Do vabil na pariški, milanski in newyorški teden mode sta sicer prišli z veliko samoiniciative in vztrajnosti - na lastno pest sta stopili v stik z oblikovalci ter tako prišli do desetih povabil na revije in predstavitve. Ker bi nekoč radi delali v modni industriji, so takšni dogodki zanju dolgoročna naložba v lastno kariero.

"Obe si želiva delati v modi, za naju je to velik cilj. Najprej je treba raziskati, kakšne so možnosti, sami sva stopili v stik z oblikovalci in imeli veliko srečo, da sva dobili povabila," je razlagala Lara.

Anastasia je dodala, da se je bilo vredno potruditi za vstopnice, saj na tednih mode v tujini nadvse uživata. "Ko prideš tja, je energija tako nora, ne glede na to, v katerem mestu si. Do zdaj sva bili na treh in energija je takšna, da te povsem povleče notri. Ko vidiš, kako lepo so oblečeni in koliko navdiha ti to da, ni težko v to vlagati toliko časa in truda."

Lara je še povedala: "Obkrožen si z ljudmi, ki jih zanima isto kot tebe, vsi so ambiciozni, navdušeni."

Energija je na tednih mode v tujini neverjetna, pravita. Foto: Mimi Antolovic

Ljubljanski teden mode mora še veliko narediti

Potem ko sta se sukali med modno smetano newyorškega tedna mode, ki so si ga ogledale tudi zvezdnice Katie Holmes, Kylie Jenner, Jennifer Lopez in Marija Šarapova, se poraja vprašanje, kakšna je bila ta izkušnja v primerjavi z ljubljanskim tednom mode.

Lara pravi, da je v Sloveniji ogromno talentiranih oblikovalcev, a v tujini je celotna izkušnja tedna mode drugačna predvsem zaradi izvedbe. "Oblikovalci sami organizirajo šov, ti se dogajajo cele dneve, pri nas pa je vse skupaj bolj zgoščeno in bolj na hitro."

Z vidika organizacije je zato treba še veliko narediti, meni Lara, kar zadeva kolekcije in samo modo, predstavljeno na brvi, pa smo na res dobri poti.

