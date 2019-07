Slovenski fotograf o naši modi: Kot da bi bili še vedno v srednjem veku #foto

Milanski teden mode je za marsikaterega modnega fotografa "vav" dogodek, nekaj, kar si želijo doživeti vsaj enkrat v življenju. In Jernej Jelen pri tem ni bil izjema.

Tamkajšnje modno dogajanje je vsako leto redno spremljal, a si hkrati mislil, da ga verjetno nikoli ne bo doletela čast, da bi se ga udeležil tudi zares. Pa vendar mu je uspelo, akreditacija je bila odobrena in letos je postal eden od fotografov, ki so pokrivali ulično modo med številnimi modnimi revijami moške mode.

"Omejitve so. Pregledajo portfolio, kakšna priporočila. Težje je, če si 'freelance' fotograf. Pri meni je očitno bila res srečna zvezda. Res pa je, da si ne smeš samo želeti, da prideš tja. Moraš trdo delati, tudi kdaj kaj za pro bono," razlaga Jernej.

Dogajanje v tistem času je z eno besedo, noro. Ves Milano se vrti okoli tedna mode, prihajajo ljudje z vsega svet, prav tako manekenke in manekeni.

Začel je na ulici, upa na brv

Ker gre za enega največjih in najbolj cenjenih tednov mode na svetu, fotografe, ki lahko tam v objektiv lovijo modne utrinke, izbirajo z veliko kriteriji. Jerneju so tokrat odobrili pokrivanje ulične mode, modnih revij pa (še) ne. "Fotografiral sem samo ulično modo. Na modno brv je prekleto težko priti, ampak sem človek, ki se ne ustraši," pravi in dodaja, da bo vztrajal, dokler ne doseže zadanega cilja.

A ker je Milano modna prestolnica, kjer na ulici mode ne manjka, je že tam dobil več, kot je pričakoval.

Milanski teden moške mode skozi Jernejev objektiv:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Fotografiral je blogerje in vplivneže, ki jih je do zdaj spremljal le na Instagramu. "Toliko boljše, ko jih v živo vidiš, nekatere celo spoznaš na kavi, ker se tako dobro ujamete. Jaz sem se neizmerno dobro ujel z brazilskim blogerjem Kadújem Dantasom in njegovim partnerjem Petrom Zawelom, Andréjem Hamannom, Marcom Fantinijem in s kupcem, Tomom D. Simpsonom."

Ob tem ne more mimo primerjave s slovenskimi vplivneži: "Če potegnem črto, so boljši kot naši. Pa seveda ne vsi. Pri nas so vsi zategnjeni, niso sproščeni (no, so izjeme), hkrati pa so bolj konservativni. V tujini tega ni. Jaz sem imel čudovita sodelovanja."

Jernejeve fotografije, ki jih je posnel na zadnjem moškem tednu mode v Milanu, sta objavili dve tuji reviji in ena slovenska. Foto: Jernej Jelen

"Naši tedni mode, ki to niso"

Vzporednice je potegnil tudi pri tednu mode in ulični modi, saj milanski skorajda ni para. Sploh, ko se vrneš v Slovenijo, kjer mnogi nimajo čuta za estetiko, kaj šele za oprave, ugotavlja Jernej. "Pri nas je tako, kot da bi bili še vedno v srednjem veku."

Naši tedni mode pa po njegovem mnenju to sploh niso oziroma so "majhen približek temu", v prvih vrstah pa sedijo ljudje, ki nimajo zveze z modo, pravi. "Zame na prvih sedežih sedijo kupci, uredniki revij, stilisti itd. Ne pa blogerke in kvazi vplivneži s 13 tisoč sledilci in s 50 všečki na eno fotografijo na Instagramu."

Ko hodijo tja različni "pomembneži", ki v večini primerov to sploh niso, so oblečeni res grozno. Pa ima starejša ženska mini krilo, ravno toliko, da se ji ne vidi spodnje perilo. Pa mlade blogerke, ki imajo na sebi Zaro in H&M, in ne oblikovalca, zaradi katerega so prišle na revijo. Zame je spoštovanje to, da nosiš njegova ali njena oblačila.

Foto: Jernej Jelen

Foto: Jernej Jelen

Foto: Jernej Jelen

Da je vsakršno izstopanje iz povprečja v Ljubljani bistveno drugače sprejeto kot v Milanu, je sam že večkrat doživel na lastni koži. Nazadnje, ko je oblekel kombinezon v kamelji barvi, si nadel klobuk, okrog vratu zavezal črn trak ter obul bele adidaske. "Ljudje so dobesedno buljili, kot da prvič vidijo moškega v kombinezonu."

A to ga ne moti, saj se ne omejuje na zgolj eno mesto in eno državo. Naučil se je, da je odlično biti sam v milijonskem mestu, kot je Milano, njegove želje in sanje pa nimajo meja. "Moj cilj je stalno sodelovanje z revijo svetovnega kova. Mikata me GQ, Esquire. Želim si, da mi dela ne bi zmanjkalo in da bi še naprej lahko delal to, kar delam zdaj. Fotkam, fotkam in še enkrat fotkam."

Preberite tudi: