Slovenec po McQueenu zdaj dela za prestižno multinacionalko #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Movrin je takoj našel povezavo med pametnimi telefoni in modo.

Peter Movrin je takoj našel povezavo med pametnimi telefoni in modo. Foto: Ana Kovač

Eden najbolj cenjenih in uspešnih slovenskih oblikovalcev Peter Movrin je po dolgem času v Sloveniji predstavil novo kolekcijo, ki so jo navdihnili pametni telefoni. Hkrati pa je na dogodku razkril tudi, da po novem sodeluje z multinacionalko LVMH.

Potem ko je oktobra 2017 postal del ene najbolj cenjenih britanskih modnih hiš Alexander McQueen, slovenski modni oblikovalec Peter Movrin o svojem delu v Londonu ni smel govoriti, hkrati pa se je povsem posvetil delu na Otoku.

A zdaj je v Sloveniji končno spet predstavil kolekcijo s svojim podpisom, ki je nastala v sodelovanju z malce drugačno znamko: znamko pametnih telefonov Huawei.

Takoj je našel povezavo med telefoni in oblačili

Čeprav ni šlo za logično sodelovanje, je Movrin takoj našel navdih za kapsulno kolekcijo, saj so ga očarale barve novih telefonov. "Imajo zanimive vzorce, nekakšne prelivajoče se rože, zato sem bil tudi pri materialu takoj za potiske in nastala je vesela majhna kolekcija."

Na vprašanje, kako se tehnologija združuje z modo, je odgovoril, da ga tehnologija tako navdušuje, vključno s pametnimi telefoni, da ni imel niti kančka dvoma o tem, kako bo nastala pisana in drzna kolekcija.

Vse kose, ki jih je ustvaril v sodelovanju s kitajsko znamko, bo mogoče dobiti po naročilu, pri čemer je prepričan, da bi se lahko v njej našel vsak, saj pravi: "Če se jo razsloji, so to čisto navadni kosi."

Movrinova kolekcija za Huawei:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

McQueen? "To so taka pereča vprašanja."

Medtem ko je bil o novi kolekciji precej zgovoren, je bil malo manj, ko je beseda nanesla na svetovno priznano modno znamko Alexander McQueen, za katero je delal dobro leto.

"To so taka pereča vprašanja," je dejal najprej, vendar vseeno razkril, da se je njegovo sodelovanje z znamko McQueen končalo. Zdaj ustvarja za multinacionalno francosko podjetje LVMH, ki upravlja številne luksuzne znamke, med drugim Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs in Kenzo.

Tudi o novi zaposlitvi ni hotel preveč govoriti, je pa zdaj lahko izdal, kako je bilo delati za znamko McQueen: "Super izkušnja, bilo je fenomenalno, moda je veliko kolesje, vse se zelo hitro vrti. Ampak treba je iti naprej, dokler smo še mladi (nasmeh, op. p.)."

Karierno sicer najbolj napreduje v Londonu, a se vseeno zelo rad vrača v Ljubljano, pa čeprav samo za en dan na kavo.

"Meni se zdita obe mesti zelo čarobni, predvsem Ljubljana. London pač ponuja več možnosti, se hitreje razvija, čeprav se mi zdi v Ljubljani vsakič znova, ko pridem, vedno večji bum. Ljudje so vedno bolj sproščeni," je sklenil.

Po končanem sodelovanju z znamko McQueen je zdaj začel delati za multinacionalno francosko podjetje LVMH. Foto: Ana Kovač

Preverite tudi: