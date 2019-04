Nasvet mlade blogerke: kako nositi natikače z nogavicami #foto

Med obiskovalci ljubljanskega tedna mode (LJFW) je Lara Begič izstopala po svoji drznosti in samozavestnem nošenju zanimivega trenda, ki na začudenje številnih še kar vztraja.

Mlada študentka družbenih ved je namreč dva dni LJFW nosila natikače v kombinaciji z nogavicami, kar po njenem mnenju popestri videz in ga naredi zelo mladostnega.

Larini nasveti za odštekano kombinacijo natikačev in nogavic

Sama ta trend nosi samozavestno in ima nekaj nasvetov za tiste, ki jim je prav tako všeč, a si ga ne upajo preizkusiti:

"Stopite iz okvirjev in poskusite sestaviti čim bolj odštekano kombinacijo, ki bo resnično padla v oči. Najboljše je izbrati vsestranski sandal – primer takega je ta znamke Liu Jo, ki sem ga nosila na tednu mode. S svojo obliko in barvno kombinacijo je klasičen kos, zato ga lahko kombiniramo z barvnimi nogavičkami ali pa tudi s takimi, čisto 'navadnimi'."

Foto: Osebni arhiv

Menim, da je trend zanimiv predvsem zato, ker lahko par obutve predstavimo v popolnoma drugačni luči, glede na to, s kakšnimi nogavičkami (če sploh s kakšnimi) ga kombiniramo.

Ob tem še dodaja, da gre vsekakor za trend, za katerega je treba zbrati nekaj poguma, zato predlaga, da začnete počasi. "Preprosti sandali in črne nogavičke s kakšno pentljo bodo odličen modni začetek."

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Superge namesto visokih pet

Kar zadeva drago obutev, Lara še vedno najraje ostaja na trdih tleh, saj bolj kot visoke pete, v katerih se sicer odlično počuti, raje izbere superge. Natančneje tako imenovane "očetovske superge", ki se jih drži tudi vzdevek "ugly sneakers".

"Te dodajo trendovski pridih mojim kombinacijam. Trenutno imam v svoji omari kar tri take pare, ki jih redno nosim in se v njih tudi odlično počutim," je razložila in dodala, da ponavadi udobje prevlada nad vsem.

Foto: Osebni arhiv

"Sama sem žal potrošnik hitre mode"

Kot tipična mlada ženska obožuje nakupovanje, ki pa trgovine s hitrimi trendi, kot sta Zara in H & M, rada zamenja s "second hand" in trajnostnimi trgovinami, kjer pobrska za kakšnim kosom, ki ji bo služil dlje časa.

"Mislim, da če dobro poznaš svoj stil in si pri njem konsistenten, je vredno za kos oblačila odšteti malo več," pravi in dodaja, da več denarja zapravi za kose, ki so klasični in nevpadljivi, saj jih potem lahko nosiš na več različnih načinov.

Pa vendar:

Sama sem žal potrošnik hitre mode, saj je cenovno bolj dostopna, na tak način je tudi lažje slediti trendom. Kljub temu si želim postati bolj ekološka in se postopoma usmerjam v trajnostno modo. Zelo pomembno se mi zdi izbrati kakovostno obutev, za katero mi ni problem zapraviti več. Ne zgolj zaradi videza, ampak tudi zaradi udobja in počutja.

V svoji omari trenutno nima dražjih kosov, je pa na seznamu njenih želja Diorjeva torbica "saddle bag". To je torbica, za katero upa, da si jo bo lahko nekoč podarila. "Takrat bo to nagrada za moje trdo delo."

Foto: Osebni arhiv

Na hitro o ...:



... naj modnem kosu:

trenutno Massove supergice Liu Jo.



... dodatku, ki te spremlja vsak dan:

dva zlata in en srebrn prstan.



... kosu, ki ga ne bi nikoli oblekla:

nikoli (več) ne bi oblekla kavbojk z nizkim pasom.



... tem, česa v modi ni nikoli preveč:

kreativnosti.



... visokih petah ali čevljih brez pet:

brez pet oziroma čim bolj udobni čevlji.



... svoji modni ikoni:

Victoria Beckham.