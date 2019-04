Razkrivamo datum, ko bo Primark v Ljubljani odprl prvo trgovino

Slovenija je 12. država, v kateri bo Primark odprl trgovino in tako ustvaril več kot 200 novih rednih in honorarnih delovnih mest na različnih področjih – od prodaje, upravljanja trgovine, skladišča, blagajne do vizualnega trgovanja.

Prva trgovina Primark se v Sloveniji odpira 13. junija ob 10. uri.

Stephen Mullen, Primarkov direktor prodaje za Južno Evropo, obljublja, da se bodo tako kot na vseh trgih, kjer delujejo, tudi v Sloveniji trudili biti odličen delodajalec, ki "ponuja konkurenčne plače in prijazno delovno okolje, kupcem pa bomo ponudili odličen dizajn in zadnje modne trende po dostopnih cenah".

Prvi Primark prihaja v Citypark, kjer bo imel tudi ločen vhod. Foto: Siol.net

Moda na 4.250 kvadratnih metrih

Ljubljanski Primark se bo razprostiral v dveh nadstropjih in na 4.250 kvadratnih metrih, trgovina pa bo ponujala 44 blagajn in 48 kabin za pomerjanje, v katerih omejitve za število kosov ne bo.

Kupcem bodo na voljo tudi dostop do brezžičnega interneta in dve sprostitveni coni (customer recharge) za udobno nakupovalno izkušnjo.

Nova trgovina bo, tako kot drugi Primarki po svetu, ponujala najnovejše trende na področju ženske, moške in otroške mode, izdelke za dom, pa tudi Primarkovo kolekcijo PS…Beuaty, ki se ponaša s certifikatom "cruelty-free" Leaping Bunny. Na voljo bosta še Primarkov spalni program in džins, oba iz 100-odstotno trajnostno pridobljenega bombaža.

Po skoraj dveh letih konec čakanja

Da Primark prihaja v Slovenijo, smo prvič poročali že oktobra 2017, vse odtlej je pričakovanje naraščalo, uradnega datuma odprtja pa niso hoteli razkriti vse do danes. Primark je zaradi trendovskih oblačil in izjemno nizkih cen namreč zelo priljubljen tudi pri Slovencih, ki pa so do zdaj v njem najbližje lahko nakupovali v Gradcu.

Razlog za tako dolgo čakanje je bil predvsem, da so hoteli pri Primarku natančno proučiti novi trg, poleg tega pa morajo vse njihove trgovine zadovoljiti določene zahteve, kot so dovolj velik prostor, ki ga ni tako lahko najti, ter ločen zunanji vhod, pri čemer bo imela trgovina v Cityparku kar tri vhode.

Ker v trgovino v Gradcu niso hodili le Slovenci, temveč tudi Hrvati, pri Primarku upajo, da bodo novo trgovino v ljubljanskem Cityparku obiskovali tudi naši sosedje.

Slovenija je komaj dvanajsta država, v kateri bo Primark odprl trgovino. Foto: Getty Images

Ne razmišljajo o spletni trgovini

Primark v primerjavi s preostalimi znamkami hitre mode ne razmišlja o spletni trgovini in to vidijo celo kot prednost. Prodaja v zgolj fizičnih trgovinah jim namreč prihrani stroške dostave, zaradi česar lahko ponujajo izdelke po zelo nizkih cenah.

"Podjetje vodimo drugače, kot to počnejo drugi. Ne poslužujemo se velikih marketinških kampanj. Vedno varčujemo pri majhnih zadevah, kot so preprosti obešalniki in etikete s cenami. To nam omogoča, da lahko ponudimo odlične cene, hkrati pa skrbimo za stvari, ki so resnično pomembne," nam je pojasnil direktor prodaje za Južno Evropo.

Poleg tega se veliko raje osredotočajo na posebno nakupovalno izkušnjo, ki jo stalno nadgrajujejo z mini lepotnimi saloni, bifeji ter kotički za oboževalce Disneyjevih junakov in Harryja Potterja.

Primark je družba s sedežem na Irskem, ki ponuja trendovska oblačila po cenah, nižjih od cen konkurentov. Primerjajo ga z velikanoma, kot sta španska Zara in švedski H & M. Podjetje je bilo ustanovljeno v Dublinu leta 1969, danes pa ima v lasti 370 trgovin z več kot 1,4 milijona kvadratnih metrov prodajnega prostora v 11 državah (Irska, Združeno kraljestvo, Španija, Portugalska, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Francija, ZDA in Italija). Zaposlujejo več kot 75 tisoč ljudi, v zadnjem finančnem letu pa so odprli 16 novih trgovin ter s tem ustvarili več kot 4.500 novih delovnih mest, za katera so prejeli več kot 43 tisoč prijav.

