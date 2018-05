Kopalke s Harryjem in Meghan, hit letošnjega poletja? #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,11 termometer Avtor: Nina Vogrin

Foto: Cover Images

Poroke britanskih kronanih glav so odlična poslovna priložnost, spominske skodelice in druge drobnarije s podobami kraljeve družine gredo za med. Pred sobotno poroko Harryja in Meghan pa so na Otoku predstavili tudi milo rečeno samosvoje kopalke.