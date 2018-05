Zaradi poroke princa Harryja podrl svetovni rekord

Ko si je Dean Stott zadal izziv, da bo prekolesaril dolžino Južne in Severne Amerike, si je za to postavil rok 110 dni. To mu je na koncu uspelo v 99 dneh, s čimer je podrl svetovni rekord, ostalo pa mu je dovolj časa, da se udeleži poroke prijatelja, princa Harryja.

Dean Stott, prijatelj princa Harryja in nekdanji vojak, je podrl Guinnessov rekord v najhitreje prekolesarjeni dolžini Pan-American Highway, ki poteka po Južni in Severni Ameriki od Argentine do Aljaske in je dolga približno 30 tisoč kilometrov.

Deanu, ki si je sprva zadal, da bo pot prekolesaril v 110 dneh, je to na koncu uspelo v 99 dneh, 12 urah in 56 minutah, s čimer je za kar 18 dni izboljšal prejšnji rekord, ki je znašal 117 dni in pet ur.

Motivirala ga je tudi kraljeva poroka

Poznavalci pravijo, da je Deanu, ki je amaterski kolesar, ta neverjetni podvig uspel predvsem zahvaljujoč ugodnim vremenskim razmeram in dobri fizični pripravljenosti, Dean pa pravi, da tudi zaradi prihajajoče kraljeve poroke.

Za britanski Telegraph je namreč povedal, da je ravno sredi poti prejel vabilo na poroko prijatelja, princa Harryja, ki bo usodni da dahnila to soboto, 19. maja.

"To je bila moja nova motivacija. Pravzaprav sem s tem presenetil tudi samega sebe. To je bila ena najtežjih stvari, ki sem jih naredil v življenju," je dejal o tem, da mu je pot uspelo prekolesariti tako hitro. Dodal je, da se lahko princu Harryju zahvali tudi za tako dobro fizično pripravljenost, saj sta v vojski trenirala skupaj.

Hoče zbrati milijon funtov

Za pot je treniral kar dve leti in presrečen je, da mu je ne le uspelo prekolesariti Pan-American Highway, temveč celo podreti Guinnessov rekord. A ne samo enega: s tem je podrl tudi rekord o najhitreje prekolesarjeni dolžini Južne Amerike.

Podviga se je lotil predvsem zaradi dobrodelnosti in ozaveščanja o mentalnem zdravju, pri čemer si je za cilj zadal zbrati milijon funtov. Do zdaj mu je uspelo zbrati 485.104 funte.

Upa, da bo s svojim podvigom k fizični aktivnosti spodbudil še koga, saj ta po njegovem mnenju zelo pomaga pri psihičnih težavah. "Ne pravim, da prekolesarite dve celini, a morda se večkrat odpravite na sprehod."

