Z modrčki je treba ravnati nežno in skrbno.

Modrčki so del ženske garderobe, ki potrebuje drugačno nego. Predvsem pa zadnje ne velja pravilo pranja po vsakem nošenju, saj lahko sicer hitro izgubijo svojo funkcionalnost. Kako pogosto jih je torej treba prati?

Vsaka ženska bo sama zase sicer najbolje vedela, kdaj in kako prati svoje modrčke, a vodilni v industriji ženskega spodnjega perila so si enotni: prati jih je treba na roke in ne prepogosto.

To pomeni, da modrčka po vsakem nošenju ne bo treba oprati, po vsakem drugem ali vsaj tretjem pa bo že čas za to, sploh če ste ga vsakič nosili po več kot deset ur. V tem primeru se bo prepojil z olji iz kože in verjetno tudi dezodorantom.

Vendar pozor, modrčki ne spadajo v pralni stroj k preostalemu umazanemu perilu, temveč jih je treba oprati na roke predvsem zato, ker so sestavljeni iz različnih materialov, ki se lahko v pralnem stroju hitreje poškodujejo. A zadostovalo bo že od štiri- do petminutno pranje v kopalničnem umivalniku z nežnim milom. Nato ga obesite, da se posuši čez noč.

Modrček bi bilo treba oprati po vsakem tretjem nošenju. Foto: Getty Images

Koliko modrčkov potrebuje vsaka ženska?

Istega modrčka ni priporočljivo nositi več dni zapored, temveč mu je treba dati čas, da "zadiha", da se sprostijo naramnice in povrne oblika. Strokovnjaki priporočajo vsaj štiri modrčke, pri čemer naj bi vsakega oblekli približno 100-krat, nato pa je počasi čas za novega.

Pa shranjevanje? Bolj kot zlaganje in pregibanje ene košarice v drugo je bolje, da spnete naramnice in jih zložite drug v drugega, kot je prikazano na spodnji fotografiji, Tako bodo veliko dlje obdržali svojo obliko.

Dober primer zlaganja in hranjenja modrčkov Foto: Getty Images

