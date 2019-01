Je legendarni modni oblikovalec hudo bolan?

Ugibanja o zdravstvenih težavah modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, ki že 36 let vodi eno najprestižnejših modnih hiš na svetu, Chanel, so se začela po včerajšnji predstavitvi kolekcije pomlad-zima na pariškem tednu mode, ko Lagerfeld ni pozdravil obiskovalcev. To se je zgodilo prvič po njegovem prihodu v Chanel leta 1983.

Iz Chanela so po reviji sporočili, da je bil Lagerfeld, ki je sicer zasnoval kolekcijo, ob začetku revije utrujen in je zato na modno brv poslal svojo podrejeno Virginie Viard, sicer kreativno direktorico modne hiše.

Novinarji francoskega portala LeFigaro.fr poročajo, da so Lagerfelda srečali včeraj in da naj bi bil precej šibek.

Foto: Getty Images

Nepozaben člen modnega sveta

Lagerfeld je kreativni direktor in glavni oblikovalec modne hiše Chanel. Med poznavalci velja za edinega legitimnega naslednika ustanoviteljice te hiše in legende modnega oblikovanja Coco Chanel. Prav Lagerfeld je bil tisti, ki se je domislil danes ikoničnega monograma CC, ki krasi veliko Chanelovih kreacij in je eden najprepoznavnejših v svetu mode.

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja je, razen za prestižne modne znamke (kot sta Fendi in Chloe), oblačila oblikoval tudi za konfekcijsko proizvodnjo. Leta 2004 je bil prvi svetovno poznani modni oblikovalec, ki je oblikoval ekskluzivno kolekcijo oblačil za švedsko verigo trgovin H&M, ki slovi po hitri in dostopni modi. Pozneje so ta koncept povzeli še nekateri drugi svetovno poznani modni oblikovalci, denimo Stella McCartney, Balmain, Roberto Cavalli in Versace.

Preverite tudi: