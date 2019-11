Japonska podjetja ženskam prepovedala nošenje očal #video

Lokalni mediji na Japonskem poročajo o novem, nenavadnem in za marsikoga tudi nesprejemljivem pravilu, da ženske na svojem delovnem mestu ne smejo več nositi korekcijskih očal, češ, da s tem dajejo hladen vtis.

Nekatere tradicionalne japonske restavracije so to denimo upravičile z argumentom, da očala pač ne spadajo k tradicionalnim japonskim oblačilom, ki jih morajo nositi uslužbenke, medtem ko v lepotnem sektorju pravijo, da stranke na kozmetičarkah, ki nosijo očala, ne vidijo dobro njihovega mejkapa. Letalske družbe pa so pravilo sprejele z izgovarjanjem na varnost.

Ni (še) uradno, a je že kulturno sprejeto

Novo pravilo, ki mimogrede ne velja za moške, sicer še ni formalno sprejeto, a je že postalo kulturno uveljavljeno. Številna podjetja namreč od svojih zaposlenih že zahtevajo, naj očala zamenjajo za kontaktne leče, kar je v državi javno izpostavila japonska televizija Nippon TV.

Na Twitterju se je razširila oznaka "glassesban" (prepoved očal, op. p.), ob kateri se je usul val zgražanj - še posebej, ko se je oglasila ženska, ki so se ji zaradi leč vnele oči, a jih je morala vseeno nositi.

Kritiki prepoved že primerjajo s strogimi pravili v nekaterih japonskih šolah, kjer si morajo učenci s svetlejšimi lasmi barvati lase na temnejšo barvo, da bi se lahko zlili s sošolci. Avgusta letos so sicer obljubili, da bodo pravilo umaknili.

Še posebej pa je problematično dejstvo, da se ponovno posega v svobodo žensk in njihovega izražanja, sploh po tem, ko se je v Veliki Britaniji pred dvema letoma kar v parlamentu razpravljalo o pravilu, ali morajo ženske na določenih delovnih mestih nositi visoke pete ali ne.

