Igralkine prsi je zakrivala le orjaška verižica #foto

Kreativnost v modi ne pozna meja in to vedno znova dokazujejo hollywoodske zvezdnice s svojimi inovativnimi opravami. Tokrat je modne kritike s svojim ekstravagantnim kosom osupnila igralka Elle Fanning.

Foto: Guliverimage Po enem letu premora je v Los Angelesu znova potekala podelitev nagrad InStyle Awards, ki vsako leto preseneti s kar nekaj kultnimi opravami. Letos ni bilo nič drugače. Med visokimi gostjami je največ pozornosti pritegnila oprava mlade igralke Elle Fanning, ki jo je za to priložnost oblekla modna hiša Balmain. Kultni kos je zasnoval kreativni direktor modne hiše Olivier Rousteing.

Po rdeči preprogi se je sprehodila v ogromnem, pozlačenem kovinskem topu, okrašenem z velikimi kristali. Zavit kovinski top je spominjal na verigo, ki je subtilno prekrivala njene prsi in se zavezala okrog vratu. Top oziroma bolje rečeno orjaška verižica je razkrivala njen izklesani trebušček in hrbet ter privabljala poglede fotografov.

Fanningova je kovinski top kombinirala z dolgim črnim krilom in zlatimi prstani. Na dogodku je izkazala čast svoji dolgoletni stilistki Samanthi McMillen in ji predala nagrado za modno stilistko leta. "Jokala sem, ker je končno dobila to, kar si zasluži," je pod njuno skupno fotografijo zapisala na Instagramu.

Slavnostnega dogodka so se udeležile tudi njene igralske kolegice, med njimi Kate Hudson, Melissa McCarthy, Lucy Hale in Nicole Kidman, veliko pozornosti pa sta pritegnili tudi najbolj modni mama in hči - Cindy Crawford in Kaia Gerber. Njihove dih jemajoče oprave si lahko ogledate v spodnji galeriji.

