Na podelitvi MTV-nagrad tudi znana Slovenca #video

Sinoči je v Budimpešti potekala podelitev evropskih MTV-nagrad. Po rdeči preprogi sta se poleg pevca Eda Sheerana, raperke Saweetie in modela Winnie Harlow sprehodila tudi znana Slovenca Gaja Prestor in David Amaro.

"Jokala se bom, tako sem navdušena," je sinoči sledilcem na Instagramu vneto razlagala pevka in spletna vplivnica Gaja Prestor, ko je zapuščala podelitev evropskih MTV-nagrad. Dogodka se je udeležila po zaslugi multinacionalnega podjetja z oblačili, ki jo je izbralo za eno od svojih ambasadork.

"Najprej smo se sprehodili po rdeči preprogi, kjer smo bili skupaj z vsemi tujimi zvezdniki. Nekaj metrov od mene sta bila pevec skupine Maneskin in Maluma. Ljudje so nas fotografirali in imela sem občutek, kot da me poznajo," nam je razkrila Gaja, ki si je z zmagovalci Evrovizije celo izmenjala nekaj besed. "Res so bili prijetni, čeprav so slavni, so čisto prizemljeni."

Foto: osebni arhiv

Na rdeči preprogi odeta v črnino

Z Gajo je bil na dogodku tudi pevski kolega David Amaro, ki še pet ur pred dogodkom ni imel primerne oprave za na rdečo preprogo. "Zato, ker mi je niso pravočasno dostavili," je razložil na Gajinem profilu na Instagramu, medtem ko sta se sprehajala po najbolj znani nakupovalni ulici v Budimpešti in iskala primerno opravo.

David je na koncu izbral opravo v svojem odštekanem slogu – hlače z zebrastim vzorcem, črne bulerje z rdečim podplatom in črn puli. Tudi Gaja se je odela v črnino. Na rdeči preprogi je privabljala poglede v ogromnem, do tal segajočem krilu iz tila, ki ga je oblekla čez črne pajkice ter kombinirala s svetlečo črno jakno in visokimi škornji v enakem slogu.

Na odru so glasbeniki uprizorili prave spektakle. Gaja in David sta na glas prepevala pesmi Eda Sheerana, bila navdušena nad nastopom raperke Saweetie, nepozaben pa je bil tudi nastop skupine Imagine Dragons. Nekaj utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

"To je življenje, ki si ga želim!"

Pestro dogajanje se je nadaljevalo tudi po uradnem dogodku, ko so bili na sporedu after partyji. "Dve uri sem ostala na after partyju organizatorja, ki sem ga zastopala, nato pa sem šla nazaj v hotel. No, ravno, ko sem si odstranila mejkap in umila lase, sem dobila klic s povabilom na uradni after party, kjer je bila tudi vsa tuja glasbena smetana," pravi Gaja in sklene, da ji žuranje z velikimi glasbenimi imeni očitno ni bilo usojeno.

Kljub temu si bo prestižen dogodek za zmeraj zapomnila. "Ko si enkrat na takem dogodku, začutiš, ali je tak način življenja res zate, in to je bila zame velika potrditev, da si želim stopati po rdeči preprogi in nastopati na velikih odrih." Med drugim je na dogodku dobila veliko navdiha za ustvarjanje pesmi na novem albumu. Prvo naj bi slišali februarja prihodnje leto.

Preberite še: