Frizer, ki je friziral Beyonce: To se mi pri tednu mode v Ljubljani zdi čudno #intervju

Del ekipe tedna mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ), ki je potekal pretekli teden, je bil tudi priznani britanski frizer Randolph Gray, ki je skrbel že za pričeski Naomi Campbell in Beyonce. Sodelovanja na našem tednu mode je bil zelo vesel, a tako kot mnogi tudi on ne razume, zakaj ima majhna Ljubljana kar dva tedna mode v eni sezoni.

Foto: Urša Premik

Randolph Gray je mednarodno priznan frizer, ki je delal že na skoraj vseh pomembnejših tednih mode na svetu, tudi na največjih v Parizu, New Yorku, Londonu in Milanu. V zakulisju teh dogodkov je spoznal našega frizerja Mareta Filipiča, ki ga širša javnost bolje pozna pod imenom Mare dresura frizure.

Prav Mare je bil tisti, ki je Randolpha povabil k sodelovanju pri tednu mode MBFWLJ, ki je potekal pretekli teden.

"Mare in jaz sva zelo dobro prijatelja, zato me je prosil, ali bi mu prišel pomagat. Rekel sem, da seveda. Poleg tega še nikoli nisem bil tukaj, zato se mi je zdela dobra priložnost, da vidim, kako je pri vas."

V Sloveniji nisem bil še nikoli, zato sem bil zelo vesel, ko sem izvedel, da boš prideš, spoznal ljudi, si ogledal državo. Bil sem zelo vznemirjen. To povabilo sem tudi tako vzel - da bom obiskal državo, ki je še nisem, poleg tega pa še malo delal, kar je fantastično.

Foto: Urša Premik

Slišala sem, da ste nekoč frizirali Madonno?

Da, ko je snemala film Filth and Wisdom, sem bil eden od dveh frizerjev, ki sta sodelovala pri projektu. Bil sem tudi eden od frizerjev za Naomi Campbell in Beyonce.

Kako je bilo poskrbeti za Beyoncejino pričesko?

Ko sem jo vprašal, kako si želi, da ji oblikujem lase, je odgovorila: "Poskrbi samo, da bo videti dobro." Takšni zvezdniki ti pustijo proste roke in dovolijo, da opraviš svoje delo.

Kako doživljate teden mode pri nas?

Bil sem del tednov mode že po vsem svetu, tudi v Južni Afriki, Nigeriji, Keniji ... Kamorkoli grem, ko se dogaja teden mode, vsi vedo za to. Vsi. Tudi če nisi del modnega sveta. Tukaj sem nastanjen v hotelu, ki je od prizorišča oddaljen deset minut hoje, in zaposleni me sprašujejo, zakaj sem tukaj. Ko sem jim povedal, da zaradi tedna mode Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana, so bili presenečeni. Niso vedeli. Presenečen sem, da tako velik hotel ne ve, da poteka teden mode. Zato sem mislil, da bo mogoče šlo samo za nekaj revij, ampak ne, šlo je za pravi teden mode.

Ste vedeli, da imamo dva tedna mode?

Slišal sem, a ne vem nič o tistem drugem. Rekli so mi, da je ta glavni, a ne vem. Vidim pa, da je to profesionalen teden mode, ima več različnih oblikovalcev, umetnikov ličenja ... Vse, kar se pričakuje od tedna mode.

Kaj mislite o tem, da ima tako majhna država kar dva tedna mode na sezono?

To je čudno. Precej čudno, zato mislim, da se v ozadju nekaj dogaja, da je tako. A mislim, da bi bilo za tako majhno državo bolje, če bi se vsi združili v en velik teden mode, združili denar in organizirali večji in bolj čudovit teden mode.

In vsi bi govorili o njem, kajne?

Da, tako to gre. V Londonu se o tednu mode govori v poročilih, tudi če gre samo za kratko novico, da napovejo, da se to dogaja. Tako vsaj vedo, da se dogaja. Za vsak dan tedna mode posebej povedo, kaj so oblikovalci predstavili. Ta in ta je odprl revijo ... Tudi če ne maraš mode, veš, da se dogaja.

Ste si lahko pogledali nekaj kreacij na našem tednu mode?

Sem, z Maretom, saj mi je s kolekcijami razložil koncepte pričesk. Prej se mi morda niso zdele smiselne, ko pa sem videl kolekcije, sem videl, da vse deluje zelo dobro. A pričeske so vse Maretovo delo, njegova ideja, jaz sem mu samo pomagal.

Glede oblačil sem bil prijetno presenečen, saj sem mislil, da bodo (kolekcije, op. p.) bolj konservativne, a niso. Zelo so eksperimentalne, nekatere pa so takšne, kakršne bi lahko videl tudi v Londonu ali Parizu, zato sem bil prijetno presenečen.

Foto: Urša Premik

Bi se naši oblikovalci torej dobro vključili v londonski teden mode?

O, vsekakor. Londonski teden mode je malo drzen in tudi tukaj se mi zdijo oblačila lepa in dobro narejena. Imam srečo, da lahko živim in delam v Londonu, spoznal sem nekaj čudovitih ljudi, sodeloval pri neverjetnih revijah, zdaj pa lahko vsemu temu dodam Slovenijo (smeh, op. p.). Ne morem vam povedati, kako zelo vesel sem, da sem tukaj.

