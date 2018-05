Pritiski na tednu mode v Ljubljani: "Če ne bom v prvi vrsti, bom ..."

Prva vrsta je izjemno zaželena na tednih mode po vsem svetu. Foto: Žiga Intihar

Prva vrsta na tednu mode je v svetu postala nekakšen status, saj tam sedijo največji zvezdniki, najpomembnejši uredniki in blogerke. Na preteklem britanskem tednu mode je v prvi vrsti tako sedela tudi kraljica Elizabeta II.

Na šesti izdaji tedna mode MBFWLJ se je predstavilo 19 oblikovalcev. Foto: Žiga Intihar

Prejeli vsaj 20 neprijaznih zahtev za prvo vrsto

Mesto v prvi vrsti je močno zaželeno tudi pri nas. Tako zelo, da nekateri organizatorjem tik pred začetkom pošljejo ne prav prijazno elektronsko sporočilo v stilu: "Če ne bom v prvi vrsti, bom ..." Takšnih so pred tednom mode MBFWLJ, ki je potekal pretekli konec tedna, prejeli vsaj 20. Kdo jim je poslal takšno sporočilo, nam organizatorji niso razkrili.

Na šesti izdaji tedna mode MBFWLj so med drugim v prvi vrsti sedeli kreativni direktor agencije Pristop Aljoša Bagola, najbogatejša Slovenca Iza in Samo Login, didžej Uroš Umek, oblikovalka Marjeta Grošelj, pevka Senidah, poslanec Evropskega parlamenta iz Nizozemske Lambert van Nistelrooij in drugi.

Mesto v prvi vrsti so si prislužili tudi oblikovalci, ki so si hoteli ogledati revije drugih oblikovalcev.

Od naštetih imen jim nihče ni poslal zgoraj omenjenega sporočila.

V prvi vrsti je med drugim sedela priznana oblikovalka torbic Marjeta Grošelj s sinom Gašperjem. Foto: Jure Makovec

V prvi vrsti sta bila tudi Samo in Iza Login. Foto: Jure Makovec

Poleg tega so organizatorji prejeli več kot 200 prošenj za dodatna brezplačna vabila, za dogodek pa so izdali več kot 80 medijskih akreditacij. Med predstavniki medijev je bil tudi italijanski Vogue, ki je na dogodku iskal mlade talente, ki bi jih lahko predstavili in podprli.

Gostje so vsak večer spili več kot štiri tisoč pijač. Foto: Jure Makovec

Manekeni prehodili 40 kilometrov

Manekeni so v treh dneh na modni brvi skupno prehodili 40 kilometrov, pri čemer so se preoblekli kar 330-krat. Frizerska ekipa Mare dresura frizure je pri tem porabila približno štiri kilograme lasnic, 11 litrov produktov za lase in deset metrov elastike.

Pričeske je urejalo 140 spretnih prstov frizerjev, pri čemer sta jim pregorela dva sušilnika za lase in kar 1.294-krat so pritisnili na šobo laka za lase.

Manekeni so se preoblekli kar 330-krat. Foto: Urša Premik

Frizerska ekipa je porabila štiri kilograme lasnic, 11 litrov produktov za lase in deset metrov elastike. Foto: Urša Premik

Celotni mejkap enega modela ni delo enega umetnika ličenja, ampak jih sodeluje več. Foto: Urša Premik

Mojstri ličenja MUD Studio Slovenija so v treh dneh porabili toliko ličil kot jih ponavadi v enem mesecu, njihovo delo na tednu mode pa je vedno razdeljeno na različne postaje: en umetnik ličenja skrbi samo za podlago, drugi za ličenje ustnic, tretji za oči ...

Sicer pa je celotna ekipa dogodka štela več kot sto ljudi, njihov povprečni čas spanja v dneh pred dogodkom pa je znašal šest ur na noč.